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После запуска Realme 8 и Realme 8 Pro в прошлом месяце компания представила новую модель в восьмой серии - Realme 8 5G. Новый смартфон оснащен процессором среднего уровня Dimensity 700 от MediaTek, и на данный момент является одним из самых дешевых смартфонов 5G в Индии. Поскольку внедрение 5G по-прежнему является далекой перспективой для Индии, Realme делает ставку на будущее, а также его доступность.

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Realme 8 5G отличается от своих собратьев во многих отношениях. Вместо AMOLED дисплея смартфон получил 6,5-дюймовую ЖК-панель разрешением FullHD+. Хотя такой выбор представляет собой явное ухудшение с точки зрения максимальной яркости и насыщенности цвета, дисплей поддерживает частоту обновления 90 Гц - в отличие от Realme 8 и 8 Pro, которые ограничены лишь 60 Гц. Как было сказано Realme 8 5G оснащен восьмиядерным чипсетом MediaTek Dimensity 700 с двумя ядрами Cortex-A76 и шестью ядрами Cortex-A55. Телефон имеет версии с 4 или 8 ГБ оперативной памяти, а также 64 или 128 ГБ встроенной памяти стандарта UFS 2.1. С задней стороны смартфона расположен блок из трёх камер, основная из которых оснащена 48-мегапиксельным датчиком, а также 2-мегапиксельным макро датчиком и таким же датчиком глубины. На передней панели телефона расположена селфи-камера разрешением 16-мегапикселей.

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Аккумулятор емкостью 5000 мАч поддерживает быструю проводную зарядку мощностью 18 Вт. Что касается программного обеспечения, то Realme 8 5G работает под управлением Android 11 с собственной оболочкой Realme UI 2.0. Смартфон оснащается боковым сканером отпечатков пальцев, Bluetooth 5.1, 3,5 мм аудиоразъемом и слотом для карт памяти microSD.

Realme 8 5G поставляется в двух вариантах:

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4 ГБ + 64 ГБ - 200 долларов США;

8 ГБ + 128 ГБ - 226 долларов США.

Realme 8 5G поступит в продажу в Индии 28 апреля на Realme.com, Flipkart и в некоторых офлайн-магазинах. В Европу он поступит в мае по стартовой цене 199 евро.