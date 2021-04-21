Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Немецкий оверклокер Роман «der8auer» Хартунг разогнал свою видеокарту AMD Radeon RX 6900 XT с обновленным графическим процессором Navi 21 XTXH до более высоких частот, чем было возможно ранее. Как известно, AMD недавно обновила свою Radeon RX 6900 XT новым вариантом графического процессора Navi 21 (XTXH), который представляет собой предварительно отобранный чип, предлагающий лучшую производительность. На данный момент есть информация только о видеокартах PowerColor Ultimate, которые оснащены этим обновленным вариантом графического процессора.

реклама

Ранее серия Radeon RX 6000 имела искусственное ограничение тактовой частоты в 3 ГГц, что блокировало любые попытки её повысить. В обновленном варианте XTXH процессора Navi 21 этот предел был увеличен до 4 ГГц, что наконец позволяет оверклокерам вдоволь поэкспериментировать.

анонсы и реклама RTX 3060 дешевле всего в Compeo.ru RTX 3060 в Регарде - смотри цену СИДЯ Скидка 30% на топовую механику от XPG! 6000р скидка на 1Tb SSD в Регарде Гора 6700XT в Регарде по самым низким ценам Цена рухнула на порядок на RX 6700XT Rocket Lake в Compeo.ru Intel 11xxx Rocket Lake в Регарде 75" LG IPS за 4 352 000р - смотри характеристики

Роман протестировал графическую карту PowerColor Liquid Devil Ultimate, которая поставляется с предустановленным водяным блоком. Он в свою очередь был заменен на систему охлаждения с жидким азотом, которая позволила der8auer достичь частоты 2820 МГц (+280 МГц) при температуре 86°C в 3DMark Time Spy. Стоит обратить внимание, что тактовая частота зависит от рабочей нагрузки, а это означает, что тактовая частота может отличаться в различных играх или других более интенсивных тестах.

реклама

Затем оверклокер приступил к тестированию видеокарты с прикрепленным контейнером LN2. При температуре -87оC на видеокарте появляются артефакты, однако он смог увидеть, что тактовая частота достигает 3225 МГц. После еще нескольких дней тестирования оверклокер не смог улучшить результат разгона, но это уже и так был мировой рекорд разгона данного графического процессора.

На данный момент мировые рекорды частоты GPU больше не указываются HWBOT (в отличие от частоты процессора). Это означает, что полученный результат нельзя увидеть в публичном рейтинге.

реклама



