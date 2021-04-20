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Компания NVIDIA готовит запуск видеокарты начального уровня на базе архитектуры Ampere. Дата выхода пока точно не известна, но ожидается в этом либо следующем квартале. Предполагается, что GeForce RTX 3050 и RTX 3050 Ti будут самыми медленными моделями во всей линейке Ampere, представляя собой наименее дорогой вариант из всего текущего поколения. Интересно, как будут выглядеть карты и какие варианты дизайна NVIDIA представит для этих моделей. Компания Lenovo производящая различные ноутбуки, указала именно эти видеокарты в разделе спецификаций своего нового игрового ноутбука Legion.

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Рассматриваемые графические процессоры являются мобильными версиями NVIDIA GeForce RTX 3050 и RTX 3050 Ti, вероятно, на основе графического процессора GA107. Обе версии оснащены 4 ГБ памяти стандарта GDDR6, работающей на 128-битной шине. GeForce RTX 3050 получит 2048 ядра CUDA, а RTX 3050 Ti будет иметь 2560 ядер CUDA. Младшая модель GeForce RTX 3050 может иметь TGP всего от 60 до 80 Вт. У NVIDIA есть технология Dynamic Boost, которая увеличивает мощность на 15 Вт и доводит до максимальной мощности 95 Вт, что и используется в этом ноутбуке. Максимальная тактовая частота новых карт составляет 1695 МГц и 1740 МГц для графических процессоров RTX 3050 Ti и RTX 3050 соответственно.