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У мобильных шутеров в жанре королевской битвы, таких как Fortnite и PUBG Mobile, появился еще один серьезный соперник. Respawn и EA представили Apex Legends Mobile, оптимизированную для смартфонов версию игры, основанной на Titanfall, для Android и iOS.

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Разработчики не пояснили, чем Apex Legends Mobile будет отличаться от своих консольных и компьютерных аналогов. Однако Чад Гренье из Respawn пообещал специально разработанное сенсорное управление и продуманную оптимизацию для небольших экранов.

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Игра останется бесплатной, без платных предметов, дающих преимущество перед соперниками. Игроков ждут уникальные боевые события, различные украшательства и разблокируемые предметы. Однако не стоит ожидать возможности игры совместно с другими платформами. Поскольку она разработана специально для мобильных устройств, и кроссплатформенная игра с консолями и ПК не предусмотрена.

Гренье также отметил, что у Respawn есть собственная команда, работающая над Apex Legends Mobile в сотрудничестве с другими партнерами. Таким образом, это не полностью аутсорсинговый проект.

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Что касается возможности установки, то все зависит от конкретного региона. Бета-версии начнут развертываться в конце апреля, когда несколько тысяч игроков на платформе Android в Индии и на Филиппинах получат ранний доступ к Apex Legends Mobile.

Выход игры станет довольно значимым событием в мире мобильного гейминга. В Apex Legends впервые появились несколько оригинальных в жанре Battle Royale (например, оживление мертвых товарищей по команде), и она демонстрирует устойчивый рост, который помог игре достичь 100 миллионов игроков к началу апреля, что значительно превышает 75 миллионов у Call of Duty: Warzone. Запуск Apex Legends Mobile происходит как раз тогда, когда в обществе есть большой запрос на подобные игры, и она может стать еще более популярной за счет широкого охвата аудитории, которая раньше не могла играть в подобные проекты.