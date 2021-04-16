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Ryzen 5 3600 - самый популярный процессор в России

Первые три места принадлежат чипам от AMD, а самым покупаемым процессором от Intel стал Core i3-10100F, занявший четвертое место
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 Компания AMD в очередной раз продемонстрировала доминирование на рынке процессоров в России в течение марта месяца. Ryzen 5 3600 3-го поколения снова стал самым популярным процессором в Российской Федерации с долей рынка 9,3% (по сравнению с 9,7% в феврале), за ним следует Ryzen 5 5600X с долей 8,0% (по сравнению с 7,6% в феврале).  Мощный Ryzen 7 5800X также оказался среди лидеров и занял почетное третье место с долей 7,1% (по сравнению с 5% в феврале), вытеснив тем самым процессор Intel Core i5-10400F бюджетного класса.

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 Самым популярным процессором Intel в марте был четырехъядерный Core i3-10100F (возможно, из-за отсутствия Ryzen 3 3300X) с рыночной долей 4,7%. В феврале этот показательбыл равен 4,2%. Уже упомянутый Core i5-10400F опустился с третьего места на пятое с долей 4,4% (снижение с 5,9%). Вслед за ним следует всё еще достаточно популярный Ryzen 5 2600, входящий в первую десятку, и Core i9-10850K, цена которого в сравнении с Core i9-10900K делает его довольно привлекательным у российских покупателей. Кроме того, следует отметить такие достойные процессоры как Ryzen 5 3400G и Core i7-10700K с долей 2,9% и 2,7% соответственно. Интересно, что процессор Ryzen 7 PRO 4750G, который официально в рознице не продается, также входит в список самых популярных процессоров вместе с Core i5-10400 и Ryzen 9 5950X.

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Теги

amd intel ryzen core i9-10900k ryzen 5 3600 ryzen 7 5800x ryzen 5 5600x core i7-10700k core i5-10400f core i3-10100f
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