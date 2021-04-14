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Компания Motorola недавно представила несколько телефонов своей серии G, включая смартфон начального уровня G20. Как сообщает 91Mobiles, Moto G20 будет оснащен 6,5-дюймовым ЖК-дисплеем с разрешением HD+ и частотой 90 Гц, что практически не встречается среди бюджетных устройств. Кроме того, бюджетность устройства выдает установленный в него чипсет. Это даже не какой-нибудь Mediatek P22 или Snapdragon серии 200. Вместо этого смартфон работает на чипсете UNISOC T700. Этот чипсет представляет собой восьмиядерный чип с двумя ядрами ARM Cortex-A75 и шестью ядрами ARM Cortex-A55. Смартфон оснащается 4 Гб оперативной памяти и внутренним накопителем емкостью 64 Гб. Для тех кто не в курсе напомню, что, UNISOC является новым названием чипов Spreadtrum.

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Смартфон Moto G20 будет предлагать четыре задние камеры, две из которых, как всегда абсолютно безполезны - это 2 мегапиксельный датчик глубины и макросенсор с таким же разрешением. Остальные две камеры представлены сновным датчиком разрешением 48 мегапикселей и сверхширокоугольным датчиком разрешением 8 мегапикселей. Фронтальная камера оснащена датчиком на 13 Мп. Другие характеристики смартфона включают аккумулятор емкостью 5000 мАч, сканер отпечатков пальцев и чип NFC.