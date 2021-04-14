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Microsoft официально выпустила Surface Laptop 4, преемника Surface Laptop 3, анонсированного в 2020 году. Новый Surface - это не совсем тот ноутбук, на который все надеялись. Он имеет тот же старый дизайн и процессоры AMD.

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Глядя на спецификации, Surface Laptop 4 не впечатляет, но он намного дешевле и лучше, чем Surface Laptop 3. Например, 13,5-дюймовый вариант с 512 ГБ SSD-накопителем теперь стоит 1699 долларов вместо 1999 долларов. Аналогичным образом, 15-дюймовый вариант с SSD-накопителем на 512 ГБ теперь стоит 1799 долларов вместо 2099 долларов.

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Surface Laptop 4 - второй флагманский ноутбук Microsoft, оснащенный процессором AMD Ryzen Surface Edition. К сожалению, Microsoft не использует процессоры Ryzen 5000, о которых было объявлено на выставке CES 2021. Вместо этого Microsoft предлагает два варианта с чипами AMD Ryzen 5 4680U и Ryzen 7 4980U. Процессоры основаны на архитектуре Zen 2, а Microsoft называет их «процессорами AMD Ryzen Surface Edition».

На бумаге процессоры Intel выглядят лучше, но ожидается, что производительность двух моделей будет схожей. Что касается конкретных моделей, то Surface Laptop будет оснащен процессорами Intel линейки Tiger Lake Core i5-1145G7 и Core i7-1185G7, а также встроенной графикой Intel Xe и может работать до 19 часов без подзарядки. С графикой Xe Surface Laptop 4 сможет запускать игры при разрешении 1080p, и эти игры также будут лучше отображаться на экране.

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Из остальных характеристик следует отметить наличие порта USB-C, который не совместим с Thunderbolt 3. Ноутбуки могут комплектоваться оперативной памятью объемом от 8 до 32 Гб, при чем 32 Гб получит только версия с процессорами Intel. Емкость внутреннего SSD накопителя составит от 128 Гб до 1 Тб. Накопитель на 1 Тб будеттдоступен вариантам с процессорами Intel.

Сенсорный экран нового Surface Laptop сохраняет фирменный формат Microsoft 3:2 и имеет разрешение 2496 x 1664 пикселей, что составляет 201 ppi, чего достаточно для обычного использования и даже для игр.

Ноутбук весит всего 1,54 кг и выглядит очень легким для своего размера. Он легче и немного тоньше по сравнению с 15-дюймовым MacBook Pro.

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