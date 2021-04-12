Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Когда в прошлом году был выпущен iPhone 12 Pro Max, то это был первый смартфон со стабилизацией изображения со сдвигом сенсора на стандартном объективе. Для тех, кто не знает, стабилизация со сдвигом сенсора стабилизирует сенсор вместо объектива, что приводит к гораздо лучшему изображению и повышению качества. Сегодня в сети появилось сообщение, что такая же функция появится в будущих смартфонах Samsung Galaxy, что и должно было произойти, учитывая извечную конкуренцию Samsung и Apple.

реклама

Важно понимать, что оптическая стабилизация изображения уже давно доступна в телефонах Samsung. Кроме того, эта функция также появилась на более доступных устройствах серии Galaxy A.

анонсы и реклама RTX 3070 - куча разных в XPERT.RU по топ ценам RX 6700 кардинально дешевле в XPERT.RU <b>i9 11900K</b>- цена пошла вниз Rocket Lake в Compeo.ru Intel 11xxx Rocket Lake в Регарде Гора 6700XT в Регарде по самым низким ценам RTX 3090 - цены пошли вниз Обвал цен на Galaxy S21 - дешевле чем ты думаешь i9 11900 недорого в Ситилинке i5 11600K в Ситилинке Преодолен дефицит RTX 3060 - смотри цены

Стабилизация со смещением сенсора отличается тем, что движется или смещается не линза. Сам датчик предназначен для противодействия любой тряске или вибрации, которые могут возникнуть во время процесса фото- или видеосъемки. Согласно отчету GalaxyClub, Samsung тестирует телефон со стабилизацией камеры со сдвигом сенсора. Можно с уверенностью сказать, что мы не увидим дебют этой технологии в ближайшее время. Компания Samsung известна тем, что представляет новые технологии камер во флагманской линейке Galaxy S, поэтому получить новую технологию сможет следующий флагман Galaxy S22, выход которого состоится только в следующем году.