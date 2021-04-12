Samsung Galaxy S22 может получить камеры со сдвигом датчика изображения, как в iPhone
Когда в прошлом году был выпущен iPhone 12 Pro Max, то это был первый смартфон со стабилизацией изображения со сдвигом сенсора на стандартном объективе. Для тех, кто не знает, стабилизация со сдвигом сенсора стабилизирует сенсор вместо объектива, что приводит к гораздо лучшему изображению и повышению качества. Сегодня в сети появилось сообщение, что такая же функция появится в будущих смартфонах Samsung Galaxy, что и должно было произойти, учитывая извечную конкуренцию Samsung и Apple.
реклама
Важно понимать, что оптическая стабилизация изображения уже давно доступна в телефонах Samsung. Кроме того, эта функция также появилась на более доступных устройствах серии Galaxy A.
Стабилизация со смещением сенсора отличается тем, что движется или смещается не линза. Сам датчик предназначен для противодействия любой тряске или вибрации, которые могут возникнуть во время процесса фото- или видеосъемки. Согласно отчету GalaxyClub, Samsung тестирует телефон со стабилизацией камеры со сдвигом сенсора. Можно с уверенностью сказать, что мы не увидим дебют этой технологии в ближайшее время. Компания Samsung известна тем, что представляет новые технологии камер во флагманской линейке Galaxy S, поэтому получить новую технологию сможет следующий флагман Galaxy S22, выход которого состоится только в следующем году.
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила