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Технология DDR5 в настоящее время не поддерживается ни одной из существующих компьютерных платформ, но будет поддерживаться будущими процессорами Intel Alder Lake и AMD Zen4. Платформа Intel с поддержкой DDR5 ожидается к концу этого года, в то время как информации о потребительских продуктах AMD следующего поколения, которые будут поддерживать стандарт DDR5 пока нет.

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Судя по фотографиям, опубликованным Galax в социальных сетях, компания уже ведет работу над своими разогнанными высокопроизводительными модулями DDR5. Они будут основаны на микросхемах Micron D8BNJ. Спецификации этих модулей еще не опубликованы Micron, поэтому неясно, насколько быстрыми они могут быть. Однако точно известно, что это не теже самые чипы Micron, которые отправлялись китайским производителям памяти.

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В настоящее время компания Galax предлагает память стандарта DDR4 с профилем разгона Intel XMP 2.0 до 5 ГГц при напряжении 1,5 В. По неофициальным данным, процессоры Intel Alder Lake будут поддерживать чипы памяти DDR5 частотой от 4800 МГц. Подробности о поддержке профилей разгона пока отсутствуют.

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Модули памяти DDR5 будут иметь более высокую скорость передачи данных и более низкое рабочее напряжение. Они также получат встроенную функцию коррекции ошибок и управления питанием, непосредственно на самих модулях. Массовое производство модулей DDR5 только началось. Производители все еще оценивают потенциал платформ нового поколения с точки зрения разгона памяти.