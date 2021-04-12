В сети появилось изображение нового чипсета NVIDIA Atlan
Сегодня в сети появилось изображение новой однокристальной системы на чипе от Nvidia под названием Atlan. К сожалению, изображение чипсета не сопровождалось никамим описанием, поэтому её технические характеристики точно не известны. Что действительно известно, так это то, что NVIDIA Atlan - это чипсет следующего поколения для автомобильной промышленности. Похоже, NVIDIA продолжает испольовать имена из франшизы Aquaman. Еще в 2019 году NVIDIA анонсировала чипсет Orin, названную в честь первого правителя Атлантиды. Сегодня NVIDIA анонсирует Atlan, названную в честь отца Орина.
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Новый чипсет Atlan оснащен процессором Grace-Next и графическим процессором Ampere-Next. Чип также имеет интегрированный Bluefield, который представляет собой блок обработки данных (DPU). Не смотря на надписи на изрбражении, оии скорее всего ошибочны. А именно, описание CPU и GPU перепутанны местами. Тем не менее, похоже, что у чипсета Atlan 12 ядер, то есть столько же, сколько у чипсета Orin. То же самое можно сказать и о строении GPU, хотя нет точной уверенности в количестве ядер.
Ожидается, что NVIDIA официально анонсирует новый чипсет Atlan на виртуальном мероприятии GTC 2021, на котором мы услышим больше об этом чипе и продуктах на его основе.
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