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LG назвала смартфоны, которые получат обновления до Android 11, Android 12 и Android 13

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 Спустя несколько дней после объявления об уходе с рынка мобильных телефонов компания LG рассказала о том, как она будет выпускать обновления версий Android для некоторых моделей своих устройств. Для начала компания поделилась списком телефонов, которые должны быть обновлены до Android 11, но в дополнение к этому также есть списки устройств, которые также обновятся до Android 12 и даже до Android 13.

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 На немецком веб-сайте компании опубликован план развертывания Android 11 для нескольких устройств, с которым можно ознакомиться ниже.

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 Стоит иметь в виду, что этот список предназначен для устройств продающихся в Германии. Это означает вероятность, что смартфоны LG на других рынках могут получить обновления раньше или позже, указанного в таблице срока. Тем не менее, примерное представление об обновлении до версии Android 11 получить все-таки можно.

 Корейский веб-сайт также сообщил об устройствах, которые получат обновления Android 12 и Android 13. 9 телефонов должны получить Android 12 и 3 модели осчастливят своих владельцев обновлением до Android 13.

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Список смартфонов, которые получат обновление Android 12, включает: LG Wing, LG Velvet, LG Velvet LTE, LG V50S, LG V50, LG G8, LG Q31, LG Q52 и LG Q92.

 Что касается обновления Android 13, то его получат LG Velvet, LG Velvet LTE и LG Wing.

 Очевидно, что все может измениться в зависимости от ситуации в компании и политики Google в будущем. Тем не менее, приятно видеть, что компания по-прежнему готова поддерживать телефоны, несмотря на сложившуюся в мобильном подразделении ситуацию.

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android android 11 lg wing android 12 lg velvet android 13
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