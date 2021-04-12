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Как стало сегодня известно, грядущие процессоры серий Ryzen PRO 5000G и Ryzen 5000G линейки Cezanne будут иметь идентичные тактовые частоты. Известный инсайдер @momomo_us опубликовал изображение со спецификациями линейки Ryzen PRO 5000G, которое показывает базовые частоты, а также конфигурации ядер и TDP новых процессоров. Судя по всему название PRO и стоящая за ним технология - единственное, что отличает обе серии.

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Топовый процессор AMD Ryzen 7 PRO 5750G будет 8-ядерным с базовой тактовой частотой 3,8 ГГц. Шестиядерная модель под названием Ryzen 5 PRO 5650G получит увеличенную на 100 МГц в сравнении с флагманом базовую частоту 3,9 ГГц, младший четырехъядерный Ryzen 3 PRO 5350G в стоке будет иметь самую высокую базовую частоту 4 ГГц. Все три модели основаны на кристалле Cezanne и будут совместимы с материнскими платами с разъемом AM4.

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Необходимо сказать, что @momomo_us также первым допустил утечку спецификаций процессоров, не относящихся к PRO версии. Эта утечка была немного более подробной в плане указанных тактовых частот в разгоне. Ожидается, что обе серии будут иметь одинаковые частоты. Таким образом процессоры AMD Ryzen 7 PRO 5750G/Ryzen 7 5700G в турбо режиме будут разгоняться до 4,6 ГГц, Ryzen 5 PRO 5650G/Ryzen 5 5600G - до 4,4 ГГц, а младшие Ryzen 3 PRO 5350G/Ryzen 3 5300G - только до 4,2 ГГц, в то время как базовая частота увеличивается при переходе от старших моделей ко младшим.

Различия между сериями Ryzen PRO и Ryzen для рядового пользователя несущественны. Серия PRO предназначена для предприятий, которым требуется повышенная безопасность, управляемость и более длительная поддержка. Напомню, что серия Ryzen PRO, которая была впервые выпущена еще в 2017 году должна была стать конкурентом процессорам серии vPro от Intel.