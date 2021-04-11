Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

На прошлой неделе у всех нас опять была возможность увидеть инженерный образец процессора AMD Ryzen 5000G в синтетическом тесте CPU-Z. Результаты тестов инженерных образцов будущих APU AMD появляются в китайских социальных сетях уже в течение трех месяцев, это подтверждает, что AMD работает над ними с тех пор, как в январе было объявлено о чипах Cezanne для мобильных устройств.

реклама

Возникали некоторые споры, относительно того какому процессору соответствует код OPN 100-000000263. Высказывались мнения, что этим процессором должен быть Ryzen PRO 5750G, однако, также предполагалось, что указанный код может относиться к Ryzen 5700G. Теперь, как оказалось, на самом деле правы были последние. Такой вывод следует из появившегося в сети изображения серийного процессора Ryzen 7 5700G.

анонсы и реклама RTX 3070 - куча разных в XPERT.RU по топ ценам RX 6700 кардинально дешевле в XPERT.RU Rocket Lake в Compeo.ru Intel 11xxx Rocket Lake в Регарде Гора 6700XT в Регарде по самым низким ценам RTX 3090 - цены пошли вниз Обвал цен на Galaxy S21 - дешевле чем ты думаешь i9 11900 недорого в Ситилинке i5 11600K в Ситилинке Преодолен дефицит RTX 3060 - смотри цены

Согласно данным утилиты GPU-Z процессор имеет встроенный графический чип Vega 8, содержащий 512 потоковых процессоров, работающих на тактовой частоте 2 ГГц. Такое значение частоты вызывает удивление, так как у предшественника Ryzen 7 4700G, она на 100 МГц больше. К сожалению на данный момент не существует видео драйвера, поддерживающего данный процессор. Из-за этого пока нет возможности протестировать производительность встроенной графики.

реклама

В утилите CPU-Z можно видеть несколько лучшие результаты, чем у протестированных ранее инженерных образцов. В однопоточном тесте новый образец процессора Ryzen 7 5700G показал результат в 631 балл, что несколько выше среднего значения, составляющего 613 баллов. Что касается производительности в многоядерном режиме, то она также подросла примерно на 7%.

Стоит отметить, что при работе процессора на напряжении 1,42 В, он после нескольких минут работы, аварийно выключался. При понижении напряжении до 1,365 В, процессор смог стабильно работать на частоте 4,65 ГГц. По истечении 15 минутного процесса тестирования в AIDA64, Ryzen 7 5700G прогрелся до температуры 75 ° C. Результат можно посмотреть на изображении ниже, но его качество оставляет желать лучшего.

реклама

Компания AMD не анонсировала какие-либо публичные мероприятия в ближайшие несколько недель, поэтому неясно, когда состоится официальный анонс линейки APU Ryzen 5000G. Хотя вполне возможен, так называемый бумажный анонс, при котором будут продемонстрированы лишь некоторые слайды, раскрывающие архитектуру процессоров, а также диаграммы с внутренними тестами.

Кроме того не стоит забывать, что под большим вопросом находится розничная доступность будущих гибридных процессоров. Возможно, что серию Ryzen 5000G постигнет та же участь, что и чипы серии Ryzen 4000G, которые официально можно было приобрести только в составе готовых компьютеров от различных производителей, а стать их обладателем отдельно позволял лишь серый рынок комплектующих.