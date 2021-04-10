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Surface Neo от Microsoft уже появлялся в обзорном видео, официальных тизерах и сравнивался с Surface Duo, а теперь появилось видео, в котором устройство продемонстрировало свои внутренности в результате демонтажа двойного экрана, любезно предоставленного китайскими пользователями.

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Surface Neo был представлен в октябре 2019 года на мероприятии, на котором компания объявила о своем плане сосредоточиться на продуктах с двумя экранами. На том же мероприятии Microsoft анонсировала операционную систему Windows 10X, новую версию операционной системы для настольных ПК, предназначенную для устройств с двумя экранами, таких как Surface Neo и Lenovo ThinkPad Fold.

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Прошло полтора года с момента последнего крупного мероприятия, посвященного Surface, а Surface Neo все еще отсутствует на полках магазинов. Хотя Microsoft официально подтвердила, что Windows 10X теперь оптимизирована для одноэкранных ПК, о будущем Surface Neo ничего не известно.

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Фактически, Microsoft удалила список устройств Surface Neo с официального сайта, а через несколько месяцев после того, как список устройств был удален, Microsoft также удалила тизеры Surface Neo со своего канала на YouTube, а представитель Microsoft сказал:"В настоящее время у нас нет новой информации, которой можно поделиться".

Теперь в сети появилось новое видео прототипа с двумя экранами, в котором были показаны несколько внутренних компонентов, подтверждающие многие спецификации, которые Microsoft уже анонсировала в 2019 году, включая дизайн раздельной аккумуляторной батареи.

В целом Surface Neo состоит из нескольких компонентных плат, которые плотно упакованы в тонкий форм-фактор.

Другие компоненты также расположены с обеих сторон устройства, и Microsoft использует ленточные кабели для соединения двух сторон между собой.

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По словам источника, устройство Surface Neo было отменено, но это не так. Оно еще не отменено, а только отложено на неопределенный срок. Microsoft публично не объявила о смерти Neo, но подтвердила, что приостанавливает разработку устройства.

С Surface Duo и грядущим Surface Duo 2 Microsoft хочет посмотреть на реакцию потребителей и понять их требования, прежде чем решиться на Surface Neo под управлением Windows 10X.

Также вероятно, что Surface Neo претерпит серьезные изменения в ближайшие 6-12 месяцев.

Напомню, что Surface Neo представляет собой мобильное устройство с двумя девятидюймовыми дисплеями, вращающимися на 360 градусов благодаря специальному шарниру. Согласно просочившимся тестам, Surface Neo имел чип Intel Lakefield и отложенную версию Windows 10X.