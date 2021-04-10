IPhone 12 стал самым продаваемым смартфоном в январе 2021 года
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Counterpoint Research объявила о своем первом в 2021 году рейтинге проданных смартфонов. Они относятся к январю месяцу и показывают, что iPhone 12 возглавляет этот список с 6% продаж во всем мире. За ним следуют его старшие соплеменнки Pro Max и Pro с 5% и 4% соответственно.
К этой тройке лидеров примкнул еще один iPhone, но на этот раз предыдущей 11 серии с долей в 2%. Что касается мобильных телефонов на базе операционной системы Android, то лучшее пятое место принадлежит бюджетному смартфону Xiaomi Redmi 9A, который также, как и iPhone 11 привлек на свою сторону в январе 2021 года около 2% покупателей.
Тем, кто задается вопросом, что случилось с первым вариантом iPhone 12 Mini, не стоит беспокоиться, так как он также находится в десятке лучших, хотя и на 8-м месте с примерно 1% продаж. Наконец, 10-е почетное место досталось также устройству от компании Google - iPhoneSE 2020. Между тем, продукции компании Samsung особо нечем похвастаться, та как её Galaxy A21s и A31 заняли только 7седьмое и девятое места соответственно.
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Таким образом, глядя на топ-10 видно, что в него попали всего 3 производителя смартфонов. По данным Counterpoint, Xiaomi и Samsung своим позициями обязаны активным усилиям по выходу на рынки Африки и Ближнего Востока. В противном случае популярность Redmi 9A и Redmi 9 может указывать на переход пользователей к более дешевым телефонам в начале 2021 года. Особенно такой вывод напрашивается, если принять во внимание, что эти два устройства принесли четверть январской выручки своему производителю.
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