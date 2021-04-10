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Microsoft надеется повысить продуктивность пользователей Windows 10 с помощью развертывания новой функции под названием «Рабочие области» в Microsoft Edge, которая направлена на организацию пользовательских действий в браузере, чтобы сформировать единый опыт управления вкладками.

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Добавление «Рабочих областей» в Microsoft Edge является частью более широких усилий компании по улучшению управления вкладками в браузере. Проще говоря, «Рабочие области» являются способом расширить действия при просмотре на несколько групп. Таким образом, вместо одной строки со всеми открытыми вкладками у пользователя может быть множество «рабочих пространств», или групп.

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Эта новая функция для Microsoft Edge будет следовать тому же подходу, что и виртуальный рабочий стол Windows 10 и Google Chrome. Подобно виртуальным рабочим столам или группам вкладок Chrome, рабочие области Edge дают больше места для отдельных действий, связанных с различными задачами, а также позволяют быстро находить то, что нужно, так что пользователь всегда будет готов к работе.

С рабочими областями организация вкладок стала проще, чем когда-либо, и это еще один случай, когда Microsoft сделала что-то лучше, чем Google.

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Как вы видите на скриншоте выше, можно создавать рабочие пространства, нажимая новую кнопку, расположенную в верхнем левом углу. С помощью рабочих пространств пользователь может выделять разные группы вкладок для разных задач. Например, у вас может быть одна группа для обычного просмотра веб-страниц и один экран для работы в офисе или учебе.

Когда вы используете рабочие области, вы не запускаете еще один браузер Microsoft Edge, а это значит, что браузер не будет потреблять огромное количество памяти.

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Настройка рабочих пространств также очень проста. Для этого необходимо щелкнуть кнопку «Создать новое рабочее пространство», добавить имя и выберать желаемый цвет. В каждой рабочей области вы можете добавить столько вкладок, сколько вам нужно. После того, как вы добавили вкладки, они появятся под панелью «рабочие области», как показано на снимке экрана ниже.

Рабочие области - не единственная функция, которая появится в следующем большом обновлении Edge. Согласно найденной информации, Microsoft Edge также получит поддержку новой функции безопасности в Windows 10. Кроме того, у Microsoft есть планы улучшить вертикальные вкладки, всплывающие меню и многое другое.

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Через год после выхода из бета-версии Microsoft Edge уже удалось удвоить свою долю рынка и обогнать Firefox, став вторым по популярности браузером для Windows и третьим по популярности браузером для настольных компьютеров.

По данным StatCounter, по состоянию на март 2021 года Microsoft Edge занимает 8% рынка браузеров. Хотя Chrome по-прежнему остается самым популярным браузером с показателем 68%, браузер Microsoft постепенно наращивает свою долю.

Количество пользователей веб-браузера Microsoft, вероятно, увеличится в ближайшие месяцы, поскольку пользователи, которые все еще используют Internet Explorer 11, постепенно переходят на новый Microsoft Edge.