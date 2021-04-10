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Появилась информация, что компания Samsung может стать очередным производителем смартфонов, который станет партнером какой-либо известной фотографической компании в создании будущего флагмана. Если это правда, то корейский производитель электроники станет последним в растущем списке производителей смартфонов, объединившихся с брендами производителями камер и оптики к ним.

Технический инсайдер Yogesh поделился недавней серией твитов о том, что Samsung и Olympus вели переговоры о возможном партнерстве. Неясно, как далеко они продвинулись в обсуждениях или какие устройства могут получить комплектующие марки Olympus, но специальные выпуски Galaxy Fold и Galaxy S22 Ultra были упомянуты как вероятные кандидаты.

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Это звучит довольно интересно, учитывая тот факт, что Olympus недавно продала свой бизнес по производству фотокамер компании Japan Industrial Partners, сославшись на ущерб, нанесенный смартфонами индустрии цифровых камер. Передача была завершена 1 января 2021 года и в значительной степени оставалась незамеченной широкой общественностью.

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Компания Olympus имеет долгую историю в производстве фотоаппаратов и в последнее время сосредоточила свои усилия на платформе Micro Four Thirds (MFT) наряду с Panasonic.

Напомню, что Huawei сотрудничает с производителем оптики Leica еще с 2016 года, у Nokia есть опыт сотрудничества с Carl Zeiss, а совсем недавно OnePlus стала партнером Hasselblad при разработке флагмана OnePlus 9.

Ожидается, что следующий складной смартфон Samsung появится где-то в конце этого года, а Galaxy S22 Ultra почти наверняка появится не раньше начала 2022 года. Если сотрудничество с Olympus подтвердится, то именно в эти сроки и стоит ожидать смартфоны Samsung с логотипом японской компании на камерах южнокорейского гиганта.