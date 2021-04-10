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Линейка смартфонов Samsung Galaxy S21 может продаваться лучше, чем предыдущее поколение, но компания также заинтересована в переманивании некоторых приверженцев продукции Apple на свою сторону. С этой целью компания запустила веб-приложение, которое имитирует работу Galaxy на iPhone и позволяет пользователям больше узнать о его функциях.

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Говорят, что смартфоны Samsung Galaxy S21 продаются в три раза лучше, чем предыдущая линейка, в первую очередь благодаря тому, что они предлагают те же функции по более низкой цене, что более привлекательно для рядовых потребителей. В перерывах между попытками привлечь потребителей к своей продукции экзотическими складными смартфонами или экспериментировать с доставкой телефонов с помощью дронов, компания также делает более традиционные ходы, чтобы убедить пользователей iPhone, что им следует перейти на телефон Galaxy.

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Как сообщает MacRumors, Samsung создала интерактивный веб-сайт, который предлагает пользователям iPhone "немного попробовать Samsung, не меняя телефоны". Это дает возможность «пробовать другую операционную систему» прямо в мобильном браузере. Веб-приложение iTest сначала предлагает пользователям сохранить его на главном экране iPhone.

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Оказавшись там, при его запуске появится смоделированный домашний экран смартфона Galaxy со всеми предустановленными приложениями, которые пользователи обычно находят на телефоне Galaxy. Это продуманная маркетинговая схема, оформленная в виде оболочки One UI. Открытие таких вещей, как приложение камеры, приведет к воспроизведению видео с Логаном Доддсом, описывающим его интерфейс и функции. При нажатии на магазин Galaxy или другие приложения отображается предварительный просмотр функций телефона или аксессуаров Galaxy.

Симуляция приложений направляет пользователей по различным функциям Galaxy. Приложение также добавляет немного юмора, если пользователи начинают слишком сильно сбиваться с пути, думая, что они используют настоящую операционную систему Android. Примечательным примером является попытка углубиться в настройки, в результате чего появляется сообщение: «Мы упростили работу с меню настроек, чтобы наш разработчик мог сделать перерыв на обед».

Маркетинговая кампания нацелена на пользователей iPhone в Новой Зеландии, но любой желающий может ее попробовать. Хотя верится с трудом, что Samsung таким образом убедит многих пользователей iPhone перейти на телефон Samsung Galaxy. Это хорошая попытка и, возможно, самая амбициозная из всех предыдущих на данный момент.