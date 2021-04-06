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Компания Microsoft обнаружила, что двухфазное иммерсионное охлаждение может снизить энергопотребление сервера на целых 15 процентов. Компания также ожидает, что серверы в погружном резервуаре могут столкнуться с меньшим количеством отказов из-за отсутствия влажности и коррозионного воздействия кислорода в воздухе.

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Закон Мура, возможно, замедлился в последние годы, но спрос на все более мощное компьютерное оборудование не снизился. Чтобы не снижать темпы наращивания производительности, производители аппаратного обеспечения постепенно увеличивают их энергопотребление, что, естественно, приводит к появлению более горячих чипов.

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"Воздушного охлаждения недостаточно", - сказал Кристиан Белади, инженер и вице-президент группы перспективных разработок центров обработки данных Microsoft. Вот почему технический гигант из Редмонда сейчас изучает возможность использования альтернативных методов охлаждения для предотвращения перегрева.

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В одном из своих центров обработки данных на восточном берегу реки Колумбия Microsoft тестирует метод, называемый двухфазным иммерсионным охлаждением. Внутри специально изготовленного стального сборного резервуара находится серверное оборудование, погруженное в непроводящую жидкость, которая рассчитана на температуру кипения 50 градуса по Цельсию.

Когда оборудование нагревается, жидкость начинает закипать. Затем поднимающийся пар входит в контакт с охлажденным конденсатором в крышке резервуара, в результате чего пар снова превращается в жидкость и падает в резервуар, создавая замкнутую систему охлаждения.

Охлаждающие змеевики в крышке резервуара подключены к отдельной системе, которая передает тепло от резервуара к внешнему охладителю.

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Microsoft планирует проверить жизнеспособность технологии в течение следующих нескольких месяцев. "Этот первый шаг направленный на то, чтобы люди чувствовали себя комфортно и увидели, что мы можем выполнять производственные нагрузки", - сказал Кристиан Белади.