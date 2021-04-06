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В марте компания Microsoft объявила о развертывании нескольких новых функций для приложения Teams, и похоже, что в апреле для Microsoft Teams продолжат выходить новые обновления. В предварительных сборках компания из Редмонда тестирует несколько новых функций для комнат обсуждения, которые позволяют пользователям создавать разные комнаты или группы для общения.

Microsoft Teams получила поддержку комнат обсуждения в 2020 году. Эта функция особенно полезна в правительственных учреждениях и образовательных учреждениях, но ожидается, что она будет запущена для всех в ближайшие недели. В настоящее время Microsoft планирует вывести возможности комнат обсуждения на новый уровень, добавив поддержку таймеров, удержания комнаты и переназначения участников.

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Как показано на скриншоте выше, Microsoft добавляет поддержку ограничения по времени, что позволит пользователям установить таймер для комнат обсуждения в настройках. Сеанс автоматически завершится, комнаты закроются, когда истечет время таймера, и пользователи будут перемещены обратно на основное окно общения.

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Второе новое дополнение к комнатам обсуждения - это сохранение назначенных комнат. Как следует из названия, это предоставит пользователям средства управления для сохранения конфигурации и назначения комнаты в течение нескольких сеансов.

В дополнение к этим двум новым функциям Microsoft Teams также позволит изменять комнаты участников, когда комнаты уже открыты.

Другие новые функции включают поддержку встроенных уведомлений Windows 10 в Microsoft Teams.

Как вы, возможно, знаете, клиент Teams в настоящее время использует свою собственную систему уведомлений, но технический гигант планирует заменить ее системой уведомлений Windows 10, которая должна обеспечить больший контроль над новыми предупреждениями.