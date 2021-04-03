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Компания AMD еще не анонсировала серию Ryzen 5000G, но некоторые инженерные образцы процессоров уже стали доступны OEM-производителям, системным интеграторам в целях ознакомления и настройки своего будущего оборудования. Один из этих образцов оказался в руках Патрика Шура.

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Серия под кодовым названием Cezanne представляет собой настольные APU на том же чипе, который уже дебютировал в ноутбуках на базе AMD в начале этого года. Серия предлагает процессоры с общим количеством ядер до 8 штук, 16 потоков и графическим кристаллом Vega. Все новые процессоры будут совместимы с существующими материнскими платами на сокете AM4. Процессоры Cezanne станут первыми APU AMD на базе архитектуры Zen3 для настольных компьютеров.

Пока неясно, планирует ли компания AMD продавать APU серии Ryzen 5000G в розничных магазинах. Напомню, что предыдущая серия под кодовым названием Renoir была эксклюзивной для производителей готовых систем и системных интеграторов. Однако они всё же были доступны через некоторых розничных продавцов, особенно азиатских, которые в основном продавали их по серым каналам.

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Патрик Шур провел очередной тест CPU-Z с нестандартными настройками. Патрик использовал профиль XMP 2000 МГц, а Precision Boost Overdrive был повышен на 100 МГц.

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Такой результат в CPU-Z никого не должен удивлять. Еще в январе можно было видеть, как два источника тестировали один и тот же инженерный образец (100-000000263-30) с помощью этого теста:

По сравнению с Ryzen 7 4700G, Ryzen 7 5700G оказывается на 13% быстрее в однопоточных тестах и на 8% быстрее в многопоточных. Кроме того, в сеть уже попадали некоторые образцы Ryzen 7 5700G, работающие с несколько повышенным напряжением и немного более высокими тактовыми частотами. В целом, процессор вполне имеет шансы набрать 650 баллов в однопоточном и 7000 баллов в многопоточном.

Хотя компания AMD официально не представила серию гибридных процессоров Ryzen 5000G Cezanne, нам уже известны их основные характеристики благодаря утечке от компании HP:

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