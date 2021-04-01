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Мексиканское подразделение компании HP непреднамеренно раскрыло спецификации будущих настольных APU Ryzen 5000 (Cezanne) AMD. Известный инсайдер momomo_us обнаружил их в документе для игрового настольного компьютера HP Pavilion TG01-2003ns.

Компания AMD активно переводит весь свой ассортимент процессоров на новейшую микроархитектуру Zen 3. Линейки настольных APU и процессоров Threadripper являются последними в списке, получившими архитектуру Zen 3. Подобно мобильным вариантам Ryzen 5000, настольные модели Cezanne будут использовать микроархитектуру Zen 3, но при этом сохранят старый графический процессор Vega. Однако ожидается, что последний будет иметь некоторые улучшения с точки зрения повышения тактовой частоты.

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Хотя до этого в сеть попадало множество утечек об APU Ryzen 5000, это первый раз, когда информация приходит из надежного источника. Как и ожидалось, компания AMD подготовила три APU Ryzen 5000 для замены нынешней линейки APU Ryzen 4000 (Renoir). По логике вещей, Ryzen 7 5700G будет флагманским APU, Ryzen 5 5600G - средним, а Ryzen 3 5300G - младшим.

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Процессоры Ryzen 5000 будут иметь то же количество ядер, что и их предшественники. У APU будет максимум восемь ядер Zen 3. Тем не менее, Ryzen 5000 будет предлагать вдвое больший объем кэш-памяти L3. Ryzen 7 5700G и Ryzen 5 5600G имеют в своем распоряжении 16 МБ кэш-памяти третьего уровня, а Ryzen 3 5300G ограничен только 8 МБ.

Улучшение тактовой частоты новинок незначительно, но основным преимуществом Zen 3 является значительное повышение IPC. Что касается рабочих частот, то Ryzen 5000, по-видимому, имеет базовую частоту на 200 МГц выше и тактовую частоту по сравнению с их аналогами из линейки Ryzen 4000.

Ryzen 7 5700G имеет восемь ядер и 16 потоков. Он может похвастаться базовой и повышенной тактовой частотой 3,8 ГГц и 4,6 ГГц соответственно. Ryzen 5 5600G имеет шесть ядер и 12 потоков. HP указала для Ryzen 5 5600G базовую тактовую частоту 3,9 ГГц и 4,4 ГГц в режиме ускорения. Младший Ryzen 3 5300G завершающий линейку Ryzen 5000 имеет базовую тактовую частоту 4 ГГц и тактовую частоту в режиме ускорения 4,2 ГГц.

Вопрос о том, сделает ли AMD настольные APU Ryzen 5000 общедоступными, все еще не решен. Как вы помните, настольные APU Ryzen 4000 официально были не доступны для розничной продажи, а продавались исключительно в готовых системах от различных производителей. Хотя, конечно, их можно было приобрести неофициально по серым каналам, однако, в таком случае их владелец не мог рассчитывать на гарантийные обязательства компании AMD. Будем надеяться, что новую линейку процессоров не постигнет та же участь, и все желающие смогут самостоятельно приобрести понравившуюся модель APU серии Ryzen 5000.