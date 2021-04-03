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Новый рендер Moto G60 поодтверждает наличие 108-мегапиксельной камеры

В сети стал доступен рендер Moto G60, который впервые подтверждает наличие 108-мегапиксельной камеры в устройстве среднего класса
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 По слухам, компания Motorola в настоящее время разрабатывает телефон с сенсором Samsung ISOCELL HM2. Однако, в отличие от Samsung с таким модулем, устройство от Motorola является не флагманским, а  смартфоном среднего уровня. Moto G60, также известный как XT2135 или Hanoip, является предметом новой утечки, которая может рассказать о его дизайне до официального запуска.

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 Утечка представляет собой изображения смартфона со всех сторон. Судя по изображениям смартфон представляет собой довольно длинное и тонкое устройство с отверстием под селфи камеру в экране. По информации автора утечки, дисплей имеет диагональ 6,78 дюйма, а камера оснащена 32-мегапиксельным датчиком изображения. Кроме того, есть сведения, что экран поддерживает частоту обновления 120 Гц, хотя вопрос о том, будет ли он оснащен AMOLED матрицей или IPS остается открытым.

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 На его задней панели устройства расположен модуль камер в стиле Samsung Galaxy S21 с тремя объективами. Изображение подтверждает наличие 108-мегапиксельного  основного объектива. Чо касается двух других, то предполагается наличие 8-мегапиксельного сверхширокоугольного датчика и 2-мегапиксельного датчика глубины, либо макродатчика. Также можно заметить, что модуль камер имеет отличный от остальной части корпуса цвет. Источник сообщает о двух цветовых вариантах смартфона и блока камер: зеленого и серого, а также коричневого и серого.

 На изображении телефона также видны 3 физических кнопки управления с правой стороны. Одна из них позиционируется как клавиша для вызова Google Assistant, тогда как другие две являются качелькой регулировки громкости и клавишей включения. Судя по всему датчика отпечатков пальцев находится на логотипе Motorola на задней панели, что характерно для некоторых уже существующих смартфонов компании.

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 Moto G60 должен получить процессор Snapdragon 732G, 6 ГБ оперативной памяти, аккумуляторную батарею емкостью 6000 мАч и 3,5 мм разъем для наушников. В сообщении также говорится, что у смартфона есть второй вариант, который будет продаваться в Бразилии и Индии под названием G40 Fusion. Говорят, что эта версия может оснащаться 4 ГБ оперативной памяти, а также вместо 108 мегапиксельной основной камеры получит лишь 64-мегапиксельный датчик. В остальном он будет идентичен предполагаемому G60. Таким образом, новый вариант Fusion может получить номер модели XT2135-2, который недавно был сертифицирован BIS. Однако, оба предполагаемых варианта смартфона все еще давольно далеки как от официального подтверждения характеристик, так и от объявления о дате запуска.

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Теги

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