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Как стало известно, компания Nvidia увеличивает поставки одного из своих популярных продуктов на рынок настольных ПК. К сожалению, это не видеокарта на архитектуре Ampere и даже не из серии RTX 2000 среднего и высокого уровня, а оригинальная GeForce GTX 1650. Как сообщает форум Chiphell, потребителям станет доступна для покупки видеокарта GeForce GTX 1650 на базе графического чипа TU117 с апреля по май.

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Поскольку эти графические процессоры все еще производятся, компания Nvidia увеличит их выпуск, что бы хоть как-то насытить рынок видеокартами. Проблема, конечно, в том, что GeForce GTX 1650 просто не в состоянии показать высокую частоту кадров в современных играх в разрешении выше FullHD и на высоких настройках графики.

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Что касается технических характеристик GTX 1650, то напомню, что она обладает 896 ядрами CUDA, 4 Гб локальной памяти стандарта GDDR5 с пропускной способностью 128 Гб/с. Расчетная мощность карты составляет 75 Вт, это означает, что большинству карт данной модели не требуется внешний разъем питания. Видеокарта способна показать до 60 кадров в секунду при разрешении 1080p в некоторых старых играх с максимальными настройками, например, таких как Resident Evil 2, Forza Horizon 4, Far Cry New Dawn, но такие игры, как Metro Exodus и Cyberpunk 2077, ставят GTX 1650на колени, и говорить о каком-либо комфорте в них просто глупо.

Однако, одним из положительных моментов GeForce GTX 1650 является то, что она недостаточно мощная, чтобы быть привлекательной для майнеров, но, если сравнивать с Game Boy, то она выглядит просто молодцом.

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Как бы то ни было, для тех, кто собирает свою систему с нуля и не обладает достаточным количеством денежных средств, видеокарта GeForce GTX 1650 станет неплохим стартом в мире компьютерных игр, пускай и не на самых высоких настройках графики. К сожалению стоит констатировать, что рассчитывать на изначальную рекомендованную стоимость в 150 долларов также не стоит.

Также напомню, что кроме GTX 1650, компания Nvidia в феврале также сообщала о крупной партии видеокарт GeForce RTX 2060 и GTX 1050, которая должна поступить в продажу и хоть как-то улучшить доступность игровых карт на рынке, однако, похоже, это не сильно помогло.