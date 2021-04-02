Intel готовит новые процессоры серий Tiger Lake-U и Tiger Lake-H35
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Согласно последним слухам, компания Intel обновит процессоры серии U, а также серию H35 на основе архитектуры Willow Cove. Обе линейки процессоров имеют четырехъядерную компоновку. Новости об обновлении приходят как раз в тот момент, когда все ожидают, что Intel выпустит серию процессоров Tiger Lake H. Процессоры данной серии является первыми 8-ядерными чипами с архитектурой Willow Cove.
Intel i7-11390H и Core i5-11320H
Ресурс Notebookcheck недавно обновил свою базу данных двумя новыми центральными процессорами: Core i7-11390H и Core i5-11320H. Эти модели будут иметь на 100 МГц более высокие базовые частоты и на 300 МГц более высокие тактовые частоты при разгоне всех ядер. Если говорить о конкретных значениях, то это увеличение частоты с 4,3 ГГц до 4,6 ГГц со всеми 4 ядрами на Core i7-11390H в сравнении с Core i7-11370H и с 4 ГГц до 4,3 ГГц на Core i5-11300H в сравнении с Core i5-11320H. По данным Notebookcheck, оба процессора будут выпущены в третьем квартале текущего года.
Intel i7-1195G7 и Core i5-1155G7
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Компания Intel также планирует обновить процессоры серии UP3. Инсайдер @Momomo_us недавно обнаружил новые модели. Есть даже тест от PugetSystems с процессором Core i7-1195G7, предположительно с базовой тактовой частотой 2,9 ГГц. В целом данные об этих моделях со сверхнизким энергопотреблением ограничены. Есть информация, что максимальная турбо частота составит 4,8 ГГц, то есть это та же частота, что и у текущего флагмана Core i7-1185G7. Таким образом, различие между моделями ожидается в изменении в турбо частоты для всех работающих ядер и, возможно, в интегрированной графике.
Согласно обнаруженной информации от розничных продавцов Core i5-1155G7 может разгоняться до 4,7 ГГц. При базовой тактовой частоте 2,8 ГГц эта модель будет иметь те же базовые и турбо-характеристики, что и Core i5-1165G7, поэтому также ожидается, что этот процессор будет иметь другую турбо частоту для всех ядер, в данном случае ниже, чем у Core i5-1165G7.
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Ниже можно ознакомиться с таблицей, содержащей информацию о полной линейке Intel Tiger Lake, включая предстоящий 8-ядерный процессор и обновленные модели, которые будут представлены в ближайшие месяцы. Обратите внимание, что в этом списке отсутствуют модели «GxE». Однако для обычных потребителей это не важно, поскольку они были разработаны специально для встраиваемых систем.
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