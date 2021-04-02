Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

реклама

Сегодня на BaseMark был представлен первый тест дискретной графической карты Asus DG1 (Iris Xe). По большому счету, это всего лишь нестандартный вариант видеокарты Iris Xe, который Intel анонсировала еще в январе.

Intel DG1 и Iris Xe - разные продукты. Последний является урезанным вариантом графического процессора DG1 с 80 исполнительными модулями, тогда как первый обладает 96 такими модулями.

анонсы и реклама Массовое поступление RTX 3080 - кучи плат <b>Массовое снижение цен на все</b> RTX 3070 в Ситилинке Преодолен дефицит RTX 3060 - смотри цены Много RTX 6700XT поступило в продажу 75" LG IPS за 4 352 000р - смотри характеристики 4000р скидка на 1Tb SSD в Регарде RTX 3060 стала всего чуть дороже чем 2060

ASUS DG1-4GB (Iris Xe) - пассивно охлаждаемая видеокарта с 4 ГБ локальной памяти LPDDR4-4266 на борту. Она имеет однослотовую конструкцию с тремя выходами на дисплей, которые характерны для видеокарт начального уровня. Именно эта модель прошла синтетический тест BaseMark. Видеокарта была установлена на материнской плате ASUS PRIME H410M, которая является одной из двух совместимых с DG1материнских плат, предлагаемых компанией ASUS в настоящее время.

реклама

Тестирование новинки проводилось в режимах Vulkan High и Medium, результаты которых составили 1267 и 17289 баллов соответственно. Это ставит дискретную видеокарту DG1 чуть ниже давно устаревшей Radeon HD 7850, которая набирает 17349 баллов с тем же API и в той же операционной системе. TUM APISAK, обнаруживший эту запись, сравнил видеокарту с Radeon RX 550 с немного более современной архитектурой Polaris:

На данный момент компания Intel не подтвердила, есть ли планы по расширению поддержки графического процессора DG1 на других платформы. Производитель сейчас работает над своим новым семейством DG2, основанным на архитектуре Xe-HPG, предназначенным для игр. Дата запуска серии DG2 пока неизвестна.