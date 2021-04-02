Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Компания Vivo анонсировала серию Vivo X60 в последние дни ушедшего 2020 года. Vivo X60 и X60 Pro стали новыми смартфонами, которые получили систему стабилизации изображения второго поколения и произвели революцию в части камер, благодаря новейшим объективам фирмы ZEISS. Кроме того, компания Vivo стала первой в мире, кто выпустил смартфоны на базе чипсета Samsung Exynos 1080. Чипсет Exynos 1080 является конкурентом чипам Qualcomm Snapdragon 870 и MediaTek Dimensity 1100/1200. Несмотря на все внимание, которое компания пыталась привлечь этими чипсетами, устройства на их основе предназначались для китайского рынка. Недавно выпущенные глобальные варианты Vivo X60 и X60 Pro отказались от чипсета Exynos в пользу Qualcomm Snapdragon 870. Теперь компания представила новое устройство Vivo X60 под названием Vivo X60t с чипом Dimensity 1100 от Mediatek. Судя по всему, Vivo собирается воспользоваться продукцией всех основных производителей мобильных процессоров в своих устройствах в линейке смартфонов Vivo X60.

реклама

Смартфоны Vivo X60 для глобального и китайского рынков, носящие одни и те же названия, представляют собой четыре разных устройства, которые отличаются не только процессорами, но и датчиками изображения, например, в глобальной версии Vivo X60 Pro отсутствует перископический объектив. Помимо четырех указанных устройств, есть ещё Vivo X60 Pro Plus с чипсетом Qualcomm Snapdragon 888.

анонсы и реклама Массовое поступление RTX 3080 - кучи плат <b>Массовое снижение цен на все</b> RTX 3070 в Ситилинке Преодолен дефицит RTX 3060 - смотри цены Много RTX 6700XT поступило в продажу 75" LG IPS за 4 352 000р - смотри характеристики 4000р скидка на 1Tb SSD в Регарде RTX 3060 стала всего чуть дороже чем 2060

Что касается нового Vivo X60t, то он оснащен набором микросхем MediaTek Dimensity 1100. Этот чип близок по производительности к Dimensity 1200, но в нем отсутствует ядро Cortex-A78 с тактовой частотой 3 ГГц. MediaTek Dimensity 1100 оснащен четырьмя ядрами Cortex-A78 с тактовой частотой до 2,6 ГГц, а также четырьмя ядрами Cortex-A55 с тактовой частотой 2 ГГц. Платформа может похвастаться тем же графическим процессором Mali G77 MC9 на базе движка Hyper Thread 3.0. Этот чипсет сопоставим с серией Snapdragon 865, что делает его достойным выбором в сегменте "убийц флагманов". Помимо нового чипсета, версия X60t имеет 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти.

реклама

Телефон имеет номер модели V2085A и работает под управлением операционной системы Android 11 из коробки. Поскольку это устройство предназначено для китайского рынка, то оно будет работать на оболочке OriginOS, а глобальные версии получат оболочку FuntouchOS 11. Устройство оснащено 6,56-дюймовым экраном с разрешением 2376 x 1080 пикселей, который изготовлен по технологии OLED, и имеет сканер отпечатков пальцев встроенный в дисплей. О высокой частоте обновления не упоминается, но есть все основания полагать, что дисплей поддерживает частоту обновления 120 Гц, как и другие устройства в семействе. В телефоне установлен блок камер из трех датчиков на задней стороне с основным датчиком на 48 мегапикселей и парой датчиков разрешением 13 мегапикселей. Один предназначен для широкоугольных снимков, а другой, вероятно, представляет собой телеобъектив. В качестве фронтальной селфи-камеры используется датчик разрешением 32 мегапикселя. За автономную работу смартфона отвечает аккумуляторная батарея емкостью 4220 мАч, который, вероятно, будет поддерживать такую же быструю зарядку мощностью 55 Вт, как и другие устройства серии.

Vivo X60t имеет размеры 159,63 x 75,01 x 7,4 мм и вес 175 г. Согласно имеющейся информации, устройство выйдет на рынок по цене 3698 юаней, что в переводе на более понятные зелёные купюры составляет почти 564 доллара. О выходе устройства на глобальный рынок пока ничего не сообщается.