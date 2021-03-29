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Компания Samsung выпускает новое обновление для своих последних флагманских смартфонов Galaxy S21. Модельный ряд состоит из трех устройств, а именно Galaxy S21, S21 + и S21 Ultra. В новом обновлении компания улучшила работу камеры и производительность на всех трех устройствах. Для тех, кто не знает, напомню, что смартфон Galaxy S21 по-прежнему остается одним из лучших телефонов с камерой, который вы можете купить прямо сейчас.

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Новое обновление в настоящее время выходит только на рынок Индии. Программное обеспечение содержит версию прошивки G99xxXXU2AUC8, которая весит около 1 ГБ. Принимая во внимание размер, можно с уверенностью сказать, что обновление принесло серьезные улучшения. Кроме того, как всегда рекомендуется использовать стабильное соединение Wi-Fi для загрузки обновления. В официальном журнале изменений упоминаются улучшения, связанные с производительностью камеры и устройства в целом. К сожалению, нет конкретных упоминаний об этих улучшениях.

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Похоже, что одним из улучшений станет добавление портретного режима для основного сенсора камеры. Напомню, устройство поддерживало портретный режим только в паре с телеобъективом или сверхширокоугольным объективом. Это новое дополнение делает модуль камеры еще более универсальным для пользователей. Можно надеяться, что обновление добавит еще несколько скрытых функций. Помимо улучшения камеры, обновление также содержит последнее исправление безопасности для Android от апреля 2021 года.

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Если вы являетесь обладателем смартфона с индийской прошивкой, то, возможно, уже получили уведомление об обновлении. Если нет, то его можно скачать вручную, перейдя в Настройки > Обновление программного обеспечения > Скачать и установить. Ожидается, что обновление выйдет в большем количестве регионов в ближайшие дни или недели.