Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Один из сотрудников портала HardwareLuxx обнаружил видеокарту Nvidia GeForce RTX 3090 оснащенную новым кристаллом графического процессора, который маркируется, как GA102-250 и изначально предназначался для грядущей GeForce RTX 3080 Ti, то есть до тех пор, пока NVIDIA не передумала и не решила использовать вместо него другой кристалл графического процессора.

реклама

Как многим известно NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti является еще невыпущенной высокопроизводительной видеокартой и уже поменяла несколько раз свои спецификации после серии отсрочек появления на рынке. До конца января планировалось, что видеокарта будет использовать графический процессор GA102-250, но эти планы были изменены, и в новых спецификациях будущей карты теперь упоминается графический процессор GA102-225.

Ранее на этой неделе появилась информация о том, что компания NVIDIA начала заменять графические процессоры GA102-250 для видеокарт GeForce RTX 3090. По слухам, этот графический процессор предлагает столько же ядер, что и RTX 3090, но он будет работать в паре с меньшим количеством чипов памяти. На данный момент видеокарте GeForce RTX 3080 Ti приписывают наличие только 20 ГБ видеопамяти, но, чтобы немного компенсировать понижение характеристик, в компании Nvidia вместо этого решили включить полную 384-битную шину памяти. Первоначальный вариант предполагал использовать только 320-битную шину. Согласно сообщению портала Videocardz dсе графические процессоры GA102-250 заменяются на GA102-300 NVIDIA для использования на GeForce RTX 3090.

анонсы и реклама Массовое поступление RTX 3080 - кучи плат <b>Массовое снижение цен на все</b> RTX 3070 в Ситилинке Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта Много <b>3060 дешевле 70 тр</b> в XPERT.RU Много 6700XT в XPERT.RU дешевле чем везде 6700XT в Ситилинке - смотри цену RTX 3080 дешевле всего в XPERT.RU XPERT снижает цены на RTX 3070 - плат много 4000р скидка на 1Tb SSD в Регарде RTX 3060 стала всего чуть дороже чем 2060 RTX 3090 - самые низкие цены и большой выбор в XPERT.RU

Как оказалось, NVIDIA действительно уже заменяет графические процессоры GA102-250 на картах RTX 3090. Сотрудник упомянутого ресурса HardwareLuxx под ником ‘iso0’ преобрёл видеокарту GeForce RTX 3090 Founders Edition с намерением заменить эталонную систему охлаждения на жидкостную. К его удивлению, на видеокарте была нанесена лазерная гравировка с упоминанием графического процессора GA102-250, которая была перечеркнута, а вместо неё нанесено новое обозначение кристалла GA102-300.

реклама

NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti теперь должна использовать графический процессор GA102-225 с 10240 ядрами CUDA. Выпуск этой модели запланирован на май.