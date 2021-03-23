Чипсет Qualcomm Snapdragon 8cx Gen 3 засветился в Geekbench
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В прошлом месяце Роланд Квандт заявил, что компания Qualcomm тестирует преемника Snapdragon 8cx Gen 2, который внутри компании имеет название SC8280. В отчете добавлено, что чипсет будет иметь ядра Gold + и Gold, в отличие от энергоэффективных ядер, которые входят в состав Snapdragon 8cx Gen 2. Судя по всему, Qualcomm тестирует работу ядер Gold + на частоте 2,7 ГГц, а ядер Gold на 2,43 ГГц.
Теперь предположительно Snapdragon 8cx Gen 3, попал в список Geekbench. Согласно его данным, чипсет Snapdragon 8cx Gen 3 имеет восемь ядер и тактовую частоту 2,69 ГГц. На данный момент проверить эту информацию нет возможности, так как его идентификатор ARMv8 (64-разрядная версия) Family 8 Model D4B Revision 0 не соотносится с какой-либо другой известной мобильной однокристальной системой. В списке Geekbench не содержится каких-либо других подробностей, но он дает представление об его относительной эффективности.
Необходимо подчеркнуть, что эти оценки были бы получены на инженерном экземпляре. Следовательно, они, вероятно, будут ниже, чем у серийных образцов чипсета. Согласно Geekbench, Snapdragon 8cx Gen 3 имеет на 40% лучшую одноядерную производительность, чем Snapdragon 8cx и на 15% хуже, чем Snapdragon 888. Кроме того, Snapdragon 8cx Gen 3 на 44% медленнее, чем Apple M1 в том же тесте.
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В многоядерном тесте Snapdragon 8cx Gen 3 немного приближается к Apple M1, но его результат составляет всего 64% от того, что показывает чипсет Apple. Однако эта разница лишь подчеркивает, насколько мощным является чип Apple M1.
Более того, Snapdragon 8cx Gen 3 превосходит Core i7-1065G7 на 5% в многоядерных нагрузках и на 9% отстает от Core i7-1165G7. Snapdragon 8cx Gen 3 также примерно на 20% отстает от AMD Ryzen 7 4800U и на 14% от Ryzen 5 4600U.
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Подводя итог, следует сказать, что эти оценки довольно не плохи, если сравнивать производительность со Snapdragon 8cx Gen 2, хотя они и близко не подходят к Apple M1, производительность которого сегодня является недосягаемой не только для люых чипсетов на архитектуре ARM, но и для многих процессоров с традиционной архитектурой x86.
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