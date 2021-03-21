Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Huawei разрабатывает новый чипсет Kirin 9000L

В сети появилась информация, что компания Huawei ведет разработку чипсета Kirin 9000L, который станет более дешевым и простым в сравнении с Kirin 9000
[ ] для раздела Блоги
+
<b>Массовое снижение цен на все</b> RTX 3070 в Ситилинке
-13 000р на RTX 3060 - цены пошли вниз
RTX 3080 по неожиданной цене в Ситилинке
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

 По слухам, предстоящая флагманская серия смартфонов Huawei P50 будет выпущена ограниченными партиями из-за того, что у компании ограниченны возможности по заказу на производство своих флагманских чипсетов Kirin 9000, на котором, как утверждается, будут базироваться новыеустройства.

реклама

 Как стало известно, возможно, компания Huawei также разработала новый и немного более дешевый вариант этой SoC, 9000E, для базовой модели P50. Теперь новая утечка указывает на вторую и еще более упрощенную версию под названием Kirin 9000L.

анонсы и реклама
RTX 3060 стала всего чуть дороже чем 2060
Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта
Много <b>3060 дешевле 70 тр</b> в XPERT.RU
RTX 3080 дешевле всего в XPERT.RU
XPERT снижает цены на RTX 3070 - плат много
4000р скидка на 1Tb SSD в Регарде
Топовая водянка от XPG уже в продаже
RTX 3090 - самые низкие цены и большой выбор в XPERT.RU

 По словам известного инсайдера WHYLAB с портала Weibo, эта упрощенная производная Kirin 9000 по-прежнему имеет такую же архитектуру ядер процессора, что и премиум-вариант, то есть имеет 8 ядер, одно из которых является основным и построено на базе архитектуры Cortex-A77, три других ядра также имеют в основе архитектуру Cortex-A77 , но с более низкой тактовой частотой 2,54 ГГц. Остальные четыре ядра основаны на энергоэффективной архитектуре Cortex-A55 с тактовой частотой 2,05 ГГц. Что касается основного ядра, то оно работает на максимальной частоте 2,86 ГГц, что несколько меньше, чем 3,13 ГГц у старших представителей линейки: Kirin 9000 и Kirin 9000E.

 Кроме того, графический процессор Mali-G78 в Kirin 9000L должен иметь только 18 ядер, тогда как Kirin 9000 и предполагаемый Kirin 9000E имеют 24 и 22 ядра соответственно. Наконец, этот новый вариант чипсета имеет NPU только с 1 основным ядром по сравнению с 2 в полнофункциональном 9000. Более того, в нем также отсутствует "мини" ядро, которое было в оригинале.

реклама

 По этой причине WHYLAB полагает, что новый вариант чипсета может послужить основой будущих смартфонов премиум-класса среднего класса, таких как преемники серии Nova. С другой стороны, чтобы такие процессоры выпустить, потребуется использовать 5-нм EUV техпроцесс от Samsung, однако, еще необходимо уговорить южнокорейского производителя пойти на такой шаг, в свети существующих санкций со стороны США.

Начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

huawei kirin kirin 9000
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование комплекта оперативной памяти DDR4-3600 Patriot Viper Steel RGB PVSR432G360C0K объемом 32 Гбайт
23
Обзор и тестирование ноутбука ASUS ROG Zephyrus Duo 15 SE
5
Битва игровых компьютеров: Core i5-10400F & Radeon RX 5700 XT VS Ryzen 5 3600 & GeForce RTX 2070 Super
14
Обзор игровой клавиатуры ASUS TUF Gaming K3
24
Битва видеокарт: GeForce RTX 2060 Super VS GeForce GTX 1080
14
Обзор и тестирование видеокарты AMD Radeon RX 6700 XT
104
Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 14 тысяч рублей: март 2021
7
Обзор и тестирование блока питания ASUS ROG Strix 750W (ROG-STRIX-750G)
15
Borderlands 3 и Rage 2: тестирование лучших игровых компьютеров
7
Обзор и тестирование корпуса AeroCool Mecha
17

Интересные материалы

Игровой компьютер до 50 тысяч рублей: март 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
7 марта 2021 28
Изучаем, сколько видеопамяти нужно для игр: четыре, шесть или восемь гигабайт – март 2021
15 марта 2021 60
Обзор и тестирование видеокарты AMD Radeon RX 6700 XT
17 марта 2021 104
Битва ветеранов: GeForce GTX 1060 6GB VS GeForce GTX 1060 3GB VS Radeon RX 570 8GB
8 марта 2021 38
В погоне за производительностью: процессоры – март 2021
9 марта 2021 40
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 3060 Gaming X Trio
13 марта 2021 25

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Видеокарты NVIDIA продолжают дешеветь в РФ – GeForce RTX 3060/3070 со скидками до 15 000 рублей
69
Некоторые майнеры и держатели Эфириума выступили против увеличения награды за добычу в 3 раза
73
PlayStation 4 взломали: все актуальные AAA тайтлы можно установить бесплатно
39
30 смартфонов Xiaomi и Redmi получили актуальную прошивку MIUI 12.5
3
24 смартфона Huawei и Honor получили прошивку EMUI 11
6
Доходность майнинга на видеокартах достигла рекордных значений, но окупить RTX 3070/80 стало сложнее
30
Майнинг эфира на Radeon R9 390 в два раза сократил расходы на отопление загородного дома
50
Sony раздаст десять бесплатных игр, включая Horizon Zero Dawn
+
Выпуск Android 11 на MIUI 12 на смартфонах Xiaomi привёл к массовым проблемам с производительностью
10
Энтузиаст смог обойти ограничение в майнинге эфира для GeForce RTX 3060 при помощи устройства за $1
17
Лимит скорости хешрейта при майнинге Ethereum на RTX 3060 побеждён — тест связки из 4 видеокарт
10
Xiaomi Mi 10T упал в цене – самый дешёвый смартфон на Snapdragon 865 со скидкой 10%
+
Ubisoft проводит в своём магазине распродажу игр со скидками до 85 %
4
AMD готовит бюджетную видеокарту Radeon RX 6500 с 8 Гб памяти и ценой 350 долларов
62
AMD Ryzen 7 3700X упал в цене в России – 8 ядер, 16 потоков и частота до 4,4 ГГц со скидкой 10%
49
Из-за возможной засухи на Тайване TSMC закупила 100 танкеров с водой
7
Лучшие игры Rockstar, в том числе и GTA 5 с Max Payne, доступны со скидками до -70% в Steam
+
Официальный сайт Intel опубликовал характеристики настольного процессора Core i5-10505
9
Представитель Sapphire считает, что видеокарты должны доставаться геймерам, а не майнерам
105
Свежие данные о CPU Intel Alder Lake и 600-м чипсете — рост быстродействия до 100 %, DDR5, PCIe 5.0
39

Популярные статьи

Битва игровых компьютеров: Core i5-10400F & Radeon RX 5700 XT VS Ryzen 5 3600 & GeForce RTX 2070 Super
14
Обзор и тестирование комплекта оперативной памяти DDR4-3600 Patriot Viper Steel RGB PVSR432G360C0K объемом 32 Гбайт
23
Подборка игр 2018-20 годов со встроенными бенчмарками
7
Обзор и тестирование ноутбука ASUS ROG Zephyrus Duo 15 SE
5

Сейчас обсуждают

Максим Ирт
05:20
Ага, мрут как мухи. То-то вой был, что Таиланд закрыли для туристов.
Майнинг Эфира при текущей цене видеокарт невыгоден, срок окупаемости Radeon 6900XТ равен 16 месяцев
Максим Ирт
05:19
Ну. Берем 570 на 4Гб. Сейчас она дает 23-24 мегахеша. Стоит около 10 000. Дакт 2$ в день. Это 60$ в месяц. Это 4500 руб. То есть, при текущем курсе и сложности - 2 с небольшим месяца полной окупаемос...
Майнинг Эфира при текущей цене видеокарт невыгоден, срок окупаемости Radeon 6900XТ равен 16 месяцев
АМУДЕ ШТЕУД ЭЛЬБРУСОВИЧ
05:18
Где тесты игорей , святые тесты синебенча секты красных фанов нам не интересны .
Процессоры Intel Rocket Lake-S и Comet Lake-S Refresh ощутимо уступают AMD Ryzen 5000 по IPC
ахахах
05:17
только 3 страны на планете щас решают всё и каждая из них естественно тянет свой кусок одеяла на себя
Министр торговли США выразила готовность поддерживать американское производство чипов
ахахах
05:09
сколькож позора щас происходит на западе из-за вливания вертолётных денег и усугубившейся инфляции
Пожар на фабрике Renesas мог нанести серьезный ущерб чистым комнатам
Mikhail Shturmanov
05:02
главное, чтобы в реале народ не располагал карты, как сельдь в банке. карты должны нормально охлаждаться, чтобы отмайнить хотя бы 3 года.
Лимит скорости хешрейта при майнинге Ethereum на RTX 3060 побеждён — тест связки из 4 видеокарт
tsaMolotoff
04:59
Келлер - свадебный генерал, К7 и К8 делал инженегры по имени Фред Уэбер и Дирк Мейер, Зен - Майкл Кларк. Келлер занимался амбициозными проектами, которые никогда в тираж не выходили из-за сложности (к...
Свежие данные о CPU Intel Alder Lake и 600-м чипсете — рост быстродействия до 100 %, DDR5, PCIe 5.0
enzolas
04:55
Это как Ракета да? Она тоже увеличила, но пока только член и в основном любителям Интел.
Процессоры Intel Alder Lake увеличат однопоточную производительность на 20%
Eisbrecher
04:49
Не просто горожанина, а москвича или питерца :D
Скорость Starlink поставила рекорд в 400МБит/с
Андрей Титаренко
04:47
Ты на полном серьезе кинул тесты феникса? это клиника
Обзор и тестирование комплекта оперативной памяти DDR4-3600 Patriot Viper Steel RGB PVSR432G360C0K объемом 32 Гбайт
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем