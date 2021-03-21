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По слухам, предстоящая флагманская серия смартфонов Huawei P50 будет выпущена ограниченными партиями из-за того, что у компании ограниченны возможности по заказу на производство своих флагманских чипсетов Kirin 9000, на котором, как утверждается, будут базироваться новыеустройства.

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Как стало известно, возможно, компания Huawei также разработала новый и немного более дешевый вариант этой SoC, 9000E, для базовой модели P50. Теперь новая утечка указывает на вторую и еще более упрощенную версию под названием Kirin 9000L.

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По словам известного инсайдера WHYLAB с портала Weibo, эта упрощенная производная Kirin 9000 по-прежнему имеет такую же архитектуру ядер процессора, что и премиум-вариант, то есть имеет 8 ядер, одно из которых является основным и построено на базе архитектуры Cortex-A77, три других ядра также имеют в основе архитектуру Cortex-A77 , но с более низкой тактовой частотой 2,54 ГГц. Остальные четыре ядра основаны на энергоэффективной архитектуре Cortex-A55 с тактовой частотой 2,05 ГГц. Что касается основного ядра, то оно работает на максимальной частоте 2,86 ГГц, что несколько меньше, чем 3,13 ГГц у старших представителей линейки: Kirin 9000 и Kirin 9000E.

Кроме того, графический процессор Mali-G78 в Kirin 9000L должен иметь только 18 ядер, тогда как Kirin 9000 и предполагаемый Kirin 9000E имеют 24 и 22 ядра соответственно. Наконец, этот новый вариант чипсета имеет NPU только с 1 основным ядром по сравнению с 2 в полнофункциональном 9000. Более того, в нем также отсутствует "мини" ядро, которое было в оригинале.

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По этой причине WHYLAB полагает, что новый вариант чипсета может послужить основой будущих смартфонов премиум-класса среднего класса, таких как преемники серии Nova. С другой стороны, чтобы такие процессоры выпустить, потребуется использовать 5-нм EUV техпроцесс от Samsung, однако, еще необходимо уговорить южнокорейского производителя пойти на такой шаг, в свети существующих санкций со стороны США.