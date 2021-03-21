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Графический процессор DG1 основан на архитектуре Intel Xe-LP является частью мобильных процессоров Tiger Lake-U в качестве интегрированной графики. Графический процессор DG1 также был выпущен как дискретный мобильный графический процессор Iris Xe MAX. Вариант графического процессора для настольных компьютеров под названием Iris Xe имеет меньше ядер, чем Xe MAX. Графическая карта ASUS DG1 имеет 80 исполнительных блоков, которые в сумме составляют 640 ядер , что на 128 ядер меньше, чем у полноценного графического процессора DG1.





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Видеокарта ASUS DG1 оснащена тремя портами для вывода изображения на монитор, включая DisplayPort, HDMI и DVI-D. К сожалению, компания ASUS не указывает точные версии выходов, но потенциальным пользователям не стоит ожидать поддержки HDMI 2.1 на этом дискретном графическом процессоре, поскольку Xe-LP не поддерживает этот стандарт.





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В компании ASUS подтвердили, что видеокарта имеет интерфейс PCI Gen3 x4, несмотря на официальные изображения, показывающие полноразмерный разъем PCIe. Вполне вероятно, что в конечном продукте лишние контакты будут удалены. Такой подход на самом деле довольно распространен среди графических процессоров начального уровня.

Intel сообщила, что для работы настольных моделей DG1 потребуется специальный BIOS, которым не может похвастаться абсолютное большинство плат. Компания ASUS пока что подтвердила, что только две материнские платы её производства сертифицированы для работы с видеокартой DG1: PRIME H410M-A/CSM и PRO B460M-C/CSM. CSM - это сокращенная аббревиатура Corporate Stable Model, которая представляет собой специальную серию для бизнес-пользователей и корпоративных клиентов с расширенной поддержкой. На данный момент только эти платы являются единственными, которые официально поддерживают графику Intel Xe для настольных компьютеров, конечно, не считая инженерные платы Intel, которые никогда не показывают широкой публике и используются исключительно для тестирования нового оборудования.