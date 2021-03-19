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Последние слухи о смартфонах Xiaomi Mi 11 Pro и Mi 11 Ultra выглядят настолько впечатляюще, что в них трудно поверить, но инсайдер Ice Universe их подтверждает. На этой неделе встало известно, что компания Xiaomi назначила датой выпуска этих смартфонов на 29 марта. Кстати, ожидается, что компания начнет понемногу раскрывать информацию о Mi 11 Pro и Mi 11 Ultra уже с 23 марта. При этом Ice Universe утверждает, что Xiaomi анонсирует еще один флагманский смартфон до апреля.

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Кроме того, Ice Universe повторил, что Xiaomi будет использовать в качестве основного датчик ISOCELL GN2 от Samsung разрешением 50 мегапикселей, который южнокорейский производитель представил в прошлом месяце. 1/1,12-дюймовый сенсор в настоящее время является самым большим из всех, разработанных для смартфонов, а также оснащен пикселями размером 1,4 мкм. Датчик ISOCELL GN2 может масштабировать изображения до 100 Мп и имеет улучшенный режим автофокусировки, который Samsung называет Dual Pixel Pro (PDAF). Теоретически ISOCELL GN2 должен обеспечивать отличные характеристики при слабом освещении, а это та область, в которой в основном сейчас происходит наибольшее развитие и уделяется львиная доля внимания со стороны производителей смартфонов.

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Инсайдер Ice Universe считает, что ISOCELL GN2 "принесет беспрецедентные впечатления", хотя судить об этом несколько преждевременно, пока работа сенсора не будет продемонстрированна в действии. Ожидается, что компания Xiaomi выпустит Mi 11 Ultra во всем мире, но неясно, выйдет ли Mi 11 Pro за пределы Китая. Как уже сообщалось, оба устройства могут оснащаться небольшим дополнительным экраном рядом с тыльным блоком камер.