Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Xiaomi Mi 11 Pro и Mi 11 Ultra выйдут в конце марта и получат огромный сенсор камеры

Известный инсайдер утверждает, что смартфоны Xiaomi Mi 11 Pro и Mi 11 Ultra выйдут в конце марта с гигантскими сенсорами камеры
[ ] для раздела Блоги
1
<b>Массовое снижение цен на все</b> RTX 3070 в Ситилинке
-13 000р на RTX 3060 - цены пошли вниз
RTX 3080 по неожиданной цене в Ситилинке
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

 Последние слухи о смартфонах Xiaomi Mi 11 Pro и Mi 11 Ultra выглядят настолько впечатляюще, что в них трудно поверить, но инсайдер Ice Universe их подтверждает. На этой неделе встало известно, что компания Xiaomi назначила датой выпуска этих смартфонов на 29 марта. Кстати, ожидается, что компания начнет понемногу раскрывать информацию о Mi 11 Pro и Mi 11 Ultra уже с 23 марта. При этом Ice Universe утверждает, что Xiaomi анонсирует еще один флагманский смартфон до апреля.

реклама

 Кроме того, Ice Universe повторил, что Xiaomi будет использовать в качестве основного датчик ISOCELL GN2 от Samsung разрешением 50 мегапикселей, который южнокорейский производитель представил в прошлом месяце. 1/1,12-дюймовый сенсор в настоящее время является самым большим из всех, разработанных для смартфонов, а также оснащен пикселями размером 1,4 мкм. Датчик ISOCELL GN2 может масштабировать изображения до 100 Мп и имеет улучшенный режим автофокусировки, который Samsung называет Dual Pixel Pro (PDAF). Теоретически ISOCELL GN2 должен обеспечивать отличные характеристики при слабом освещении, а это та область, в которой в основном сейчас происходит наибольшее развитие и уделяется львиная доля внимания со стороны производителей смартфонов.

анонсы и реклама
RTX 3060 стала всего чуть дороже чем 2060
Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта
Много <b>3060 дешевле 70 тр</b> в XPERT.RU
RTX 3080 дешевле всего в XPERT.RU
XPERT снижает цены на RTX 3070 - плат много
4000р скидка на 1Tb SSD в Регарде
Топовая водянка от XPG уже в продаже
RTX 3090 - самые низкие цены и большой выбор в XPERT.RU

 Инсайдер Ice Universe считает, что ISOCELL GN2 "принесет беспрецедентные впечатления", хотя судить об этом несколько преждевременно, пока работа сенсора не будет продемонстрированна в действии. Ожидается, что компания Xiaomi выпустит Mi 11 Ultra во всем мире, но неясно, выйдет ли Mi 11 Pro за пределы Китая. Как уже сообщалось, оба устройства могут оснащаться небольшим дополнительным экраном рядом с тыльным блоком камер.

Начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

samsung xiaomi mi 11 pro xiaomi mi 11 pro mi 11 ultra
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование ноутбука ASUS ROG Zephyrus Duo 15 SE
2
Битва игровых компьютеров: Core i5-10400F & Radeon RX 5700 XT VS Ryzen 5 3600 & GeForce RTX 2070 Super
13
Обзор игровой клавиатуры ASUS TUF Gaming K3
22
Битва видеокарт: GeForce RTX 2060 Super VS GeForce GTX 1080
14
Обзор и тестирование видеокарты AMD Radeon RX 6700 XT
102
Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 14 тысяч рублей: март 2021
7
Обзор и тестирование блока питания ASUS ROG Strix 750W (ROG-STRIX-750G)
15
Borderlands 3 и Rage 2: тестирование лучших игровых компьютеров
7
Обзор и тестирование корпуса AeroCool Mecha
17
Изучаем, сколько видеопамяти нужно для игр: четыре, шесть или восемь гигабайт – март 2021
60

Интересные материалы

Игровой компьютер до 50 тысяч рублей: март 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
7 марта 2021 28
Изучаем, сколько видеопамяти нужно для игр: четыре, шесть или восемь гигабайт – март 2021
15 марта 2021 60
Битва ветеранов: GeForce GTX 1060 6GB VS GeForce GTX 1060 3GB VS Radeon RX 570 8GB
8 марта 2021 38
Обзор и тестирование видеокарты AMD Radeon RX 6700 XT
17 марта 2021 102
В погоне за производительностью: процессоры – март 2021
9 марта 2021 40
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 3060 Gaming X Trio
13 марта 2021 25

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Redmi Note 7 Pro, Redmi Note 8 Pro и другие 46 смартфонов Xiaomi получат MIUI 12.5 весной 2021 года
+
30 смартфонов Xiaomi и Redmi получили актуальную прошивку MIUI 12.5
1
Видеокарты NVIDIA продолжают дешеветь в РФ – GeForce RTX 3060/3070 со скидками до 15 000 рублей
41
Первые рублёвые цены Radeon RX 6700 XT оказались ощутимо ниже GeForce RTX 3070
53
HUAWEI выпустила стабильную прошивку EMUI 11 на 39 актуальных смартфонов 2019-2020-го года
10
Samsung Galaxy Note20 Ultra упал в цене – один из интереснейших флагманов 2020 года со скидкой 25%
+
Производительность Nintendo Switch Pro сравнится с PlayStation 4 Pro
7
Разработчики Эфириума могут существенно увеличить доходность добычи, смягчив внедрение EIP-1559
149
Доходность майнинга на видеокартах достигла рекордных значений, но окупить RTX 3070/80 стало сложнее
27
Выясняем, достаточно ли RTX 3070 8Gb памяти - тест уникальной RTX 3070 с 16Gb VRAM от PRO Hi-Tech
70
Новые видеокарты AMD Radeon RX 6700 XT появились в российских магазинах — смотрим цены
20
Владимир Путин предложил американскому президенту Джо Байдену поговорить в режиме онлайн
748
Microsoft рассказала о способе бесплатного перехода с Windows 7/8.1 на Windows 10
29
AMD Ryzen 7 3700X упал в цене в России – 8 ядер, 16 потоков и частота до 4,4 ГГц со скидкой 10%
46
AMD готовит бюджетную видеокарту Radeon RX 6500 с 8 Гб памяти и ценой 350 долларов
59
Microsoft может выпустить портативную консоль Xbox – RDNA2, DDR5 и 9 Вт для конкуренции с Nintendo
2
Xiaomi Mi 10T упал в цене – самый дешёвый смартфон на Snapdragon 865 со скидкой 10%
+
AMD Ryzen 7 5700G приблизился к Ryzen 9 5900X в Cinebench R20
10
Российские цены на видеокарты Radeon RX 6700 XT сильно завышены несмотря на слабость в майнинге
36
Криптовалюту за езду на электромобиле будут получать владельцы Fiat 500
6

Популярные статьи

5 причин срочно купить хороший комплект DDR4 памяти в марте 2021 года, не дожидаясь DDR5
94
Битва видеокарт: GeForce RTX 2060 Super VS GeForce GTX 1080
14
Ключ на Windows 10 Pro упал в цене до $7,59 на распродаже
Обзор игровой клавиатуры ASUS TUF Gaming K3
22
Битва игровых компьютеров: Core i5-10400F & Radeon RX 5700 XT VS Ryzen 5 3600 & GeForce RTX 2070 Super
13
Обзор и тестирование ноутбука ASUS ROG Zephyrus Duo 15 SE
2

Сейчас обсуждают

Троллейбус
00:45
Как модераторы пропустили такое ?
Владимир Путин предложил американскому президенту Джо Байдену поговорить в режиме онлайн
Мирослав Мороз
00:44
Давайте тогда наркотики и детское порно рекламировать, нужно же сайт содержать
Видеокарты NVIDIA продолжают дешеветь в РФ – GeForce RTX 3060/3070 со скидками до 15 000 рублей
senseless
00:44
Уже вижу, как Зелот, старый хрыч с палочкой у компа, постит свою последнюю новость и она такая же, как и все предыдущие
Новая GeForce RTX 3080 Ti может стать лёгкой добычей майнеров – 384-битная шина и высокий хешрейт
Троллейбус
00:41
Гениальное фото ! 10/10.
Владимир Путин предложил американскому президенту Джо Байдену поговорить в режиме онлайн
Мирослав Мороз
00:41
Как можно применять слово "скидка" к товару который стоит в несколько раз даже рекомендуемых цен?)) Ещё и назвать скидку большой)) Уважаемые автора, ещё раз мне попадется такая проплаченная джинса и ...
Видеокарты NVIDIA продолжают дешеветь в РФ – GeForce RTX 3060/3070 со скидками до 15 000 рублей
Вадим Великий
00:40
DLSS давно (от 2013 показывали девелоперам на GTC) уже существует но развитие и полный запуск был с выпуском RTX 2000, у Nvidia технологии от разных компаний такие как 3dfx и тд, а амд создает сама и ...
AMD FidelityFX Super Resolution (аналог NVIDIA DLSS) будет запущена в этом году и пока только на ПК
MriS
00:39
Я прошёл пару раз и бабки вернул. Потом ещё разок куплю на распродаже)) Игра клёвая и в коллекции должная быть.
Новый патч для Cyberpunk 2077 может оказаться неспособен решить проблемы с квестами и оптимизацией
Luck-AD
00:38
По началу звучало как - не кто не сможет взломать антимайнерскую мега-защиту. По факту вышло - куртка п***ун.
Энтузиаст смог обойти ограничение в майнинге эфира для GeForce RTX 3060 при помощи устройства за $1
Evgeniy Som
00:37
Если у них есть бабло на покупку плойки в 3-4 раза дороже до какие же они лохи? тут уже лохи те кто хотел купить но нет бабла, т.к. в перспективе по нормальным ценам купить и не получится.
Российский перекупщик PlayStation 5 поделился секретами своего бизнеса
MriS
00:37
Через год другой норм будет игра и цена упадёт. Есть более забагованые игры)) В этой мелочи и пройти можно.
Новый патч для Cyberpunk 2077 может оказаться неспособен решить проблемы с квестами и оптимизацией
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем