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В прошлом году компания AMD представила видеокарты Radeon RX 5600M и RX 5700M, основанные на графическом процессоре Navi 10. Эти карты не пользовались большой популярностью, в основном из-за того, что ими было оснащено немного ноутбуков. В 2021 году AMD явно намерена исправить сложившуюся ситуацию и сосредоточиться на высокопроизводительных ноутбуках. Компания уже представила свои высокопроизводительные мобильные процессоры Ryzen серии H. Теперь очередь дошла до графических карт, которые должны составить компанию этим процессорам.

По словам инсайдера Komachi, обнаружившего Radeon RX 6800M в последней версии драйвера, компания AMD планирует выпустить видеокарту Radeon RX 6800M на базе кристалла Navi 22. Графический процессор получит идентификатор устройства 73D5:C3, который располагается между двумя вариантами настольных видеокарт Radeon RX 6700 XT с различным значением TGP. Поскольку оба эти варианта имеют 2560 потоковых процессоров, было бы очевидным, что мобильная Radeon RX 6800M также будет основана на графическом чипе Navi 22 с полными спецификациями.

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По слухам, мобильный графический процессор Navi 22 будет выпущен в четырех вариантах TGP: 145 Вт, 135 Вт, 100 Вт и 90 Вт. Самым мощным вариантом может быть рассматриваемая карта, Radeon RX 6800M. Другие варианты в настоящее время не имеют какого-либо названия, но можно предположить, что Navi 22 также будет лежать в основе Radeon RX 6700M, а возможным ответом AMD на чипы NVIDIA Max-Q станут варианты 100 Вт и 90 Вт.

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Недавно на портале Videocardz была составлена полная таблица спецификаций TGP (Total Graphics Power) для мобильных графических процессоров AMD и NVIDIA. Спецификации AMD основаны на утечках, тогда как спецификации NVIDIA в основном основаны на данных производителей ноутбуков.

Ожидается, что мобильный процессор Navi 22 будет иметь 192-битную или 160-битную шину памяти. Это позволит оснастить видеокарты 12 ГБ и 10 ГБ памяти. Radeon RX 6600M и RX 6500M, скорее всего, будут выпущены на Navi 23, графическом процессоре начального уровня, который, как ожидается, будет конкурировать с моделями на базе графического процессора NVIDIA GA106. Что касается, Navi 24, то, вероятно, он будет применяться останется в мультимедийных ноутбуках, конкурируя с дискретными вариантами GPU компаний Intel и Nvidia, такими как Xe MAXX или MX400 соответственно.