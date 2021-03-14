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Microsoft - не самое громкое имя среди производителей смартфонов, но в прошлом году компания попробовала свои силы в создании высококачественного телефона с двумя экранами Surface Duo с индивидуальным интерфейсом ОС Android.

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Surface Duo был выпущен менее года назад, но похоже, что компания уже готовит обновленную модель, согласно источникам, знакомым с разработкой. Surface Duo 2, по всей видимости, находится в разработке со второй половины прошлого года, и его планируется выпустить осенью этого года, хотя планы Microsoft в любой момент могут меняться. Помимо нового аппаратного обеспечения (чипсета, поддержки 5G и улучшенной камеры), программное обеспечение, по-видимому, станет главным направлением усовершенствования смартфона Surface Duo 2.

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В обзорах Surface Duo хвалили дизайн, дисплей и шарниры, но проблемы с программным обеспечением немного подпортили продукт. Согласно некоторым источникам, новый Surface Duo будет уделять «особое внимание» исправлению и улучшению программного обеспечения, включая приложение камеры. Согласно спискам вакансий Microsoft, компания хочет "предоставить мобильный пользовательский интерфейс", который привносит лучшее от Microsoft в экосистему Android .

Фактически, компания вносит непосредственный вклад в разработку Android. Например, Microsoft тестирует новый API "Obscured Regions", который будет добавлять информацию об областях дисплея, скрытых другими задачами или системным пользовательским интерфейсом.

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Кроме смартфона Microsoft также работает над другими продуктами линейки Surface. Технический гигант планирует выпустить Surface Laptop 4 в апреле и Surface Pro 8 в октябре или ноябре.