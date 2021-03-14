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Гигантский телескоп имени Магеллана станет самым мощным телескопом в мире, когда инженеры завершат его строительство к концу текущего десятилетия. Он будет в 10 раз мощнее, чем космический телескоп Хаббла, и в четыре раза мощнее, чем космический телескоп Джеймса Уэбба, который только готовится к своему запуску.

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Несмотря на то, что отливка шестого массивного зеркала для гигантского Магелланова телескопа (GMT) началась около недели назад, пройдет еще два месяца, прежде чем оно остынет до окружающей температуры. После этого потребуется два года на полировку и еще два года на нанесение последних штрихов, включая отражающий алюминиевый слой толщиной всего 1000 атомов, покрывающий лицевую поверхность.

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Это мучительно долгий процесс, выполняемый Лабораторией зеркал Ричарда Ф. Кариса из Университета Аризоны. Несмотря на то, что проект стартовал в 2005 году, изготовлены только два зеркала и лежат на складе. Шестое зеркало и еще три других находятся на разных стадиях производственного процесса. Хотя для постройки GMT требуется только семь зеркал, лаборатория построит восьмое в качестве запасного, которое станет заменой всякий раз, когда одно из других будет находиться на техническом обслуживании.

Производственный процесс такой долгий потому, что это самые большие зеркала из когда-либо созданных. Каждое из них имеет диаметр более 27 футов и толщину более двух футов. Несмотря на свой большой размер, зеркала имеют сотовую структуру, что делает их полыми на 80 процентов и намного легче, чем сплошные зеркала. Тем не менее, для каждого монолитного диска требуется 20 тонн боросиликатного стекла высокой степени чистоты с низким коэффициентом расширения (так называемого стекла E6). Соты также обеспечивают жесткость, которая необходима зеркалам, чтобы противостоять изгибу при движении телескопа и противостоять воздействию силы тяжести.

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Еще одним фактором, увеличивающим время изготовления, является требуемая полировка. И передняя, и задняя часть зеркала нуждаются в полировке, и отражающая сторона должна быть выполнена идеально.

«После охлаждения зеркало будет полироваться в течение двух лет, прежде чем будет достигнута точность оптической поверхности менее одной тысячной ширины человеческого волоса или в пять раз меньше, чем у одиночной частицы коронавируса», - говорится в пресс-релизе GMTO Corporation. .

Несмотря на то, что два года кажутся долгим сроком, чтобы отполировать зеркало, потребовалось бы еще больше времени, если бы инженерам пришлось отшлифовать кривизну на плоской поверхности. Чтобы сократить годы строительства, лаборатория Ричарда Ф. Кариса построила единственную в мире специальную печь. Стекло нагревается до 11650 C, в то время как форма вращается со скоростью пять оборотов в минуту. Центробежная сила толкает стекло к краям формы и создает грубую параболическую кривизну.

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Седьмое зеркало планируется отлить в следующем 2023 году. В конце 2020-х годов все зеркала будут перевезены в портовый город, вероятно, в Хьюстон. Оттуда они будут отправлены через Панамский канал вниз по южно-тихоокеанскому побережью в Чили. К этому времени уже строящаяся обсерватория будет готова к установке зеркал. Ученым не придется ждать, пока будут подключены все семь зеркал, чтобы начать наблюдения. Для начала работы GMT требуется всего четыре зеркала.

В дополнение к гигантскому телескопу обсерватория будет иметь общежития и вся необходимая инфраструктура, чтобы ученые могли без проблем находиться у телескопа долгое время. Однако астрономы также будут иметь удаленный доступ к новому инструменту. Весь проект должен быть завершен примерно к 2030 году.



