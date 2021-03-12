Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

AMD выпустит обновление AGESA 1.2.0.2, решающее проблемы с подключением по USB

AMD объявляет о выпуске AGESA 1.2.0.2, решающего периодически возникающие проблемы с подключением по USB
[ ] для раздела Блоги
+
!! RTX 3070 начала дешеветь
RTX 3060 Gigаbyte Vision - обвал цен
Обвал цен на RTX 3060 - разбивай копилку
RTX 3060 стала всего чуть дороже чем 2060
-18000р на RTX 3060 ASUS в Ситилинке
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

 Менее четырех недель назад компания AMD начала сбор данных от пользователей, у которых возникли проблемы, связанные с USB, на материнских платах AMD серии 500. Сегодня компания объявила, что исправление выйдет в апреле этого года.

реклама

 Сообщается, что у материнских плат AMD серии 500 были проблемы с подключением по USB. Некоторые пользователи сообщают, что их USB-устройства отключаются случайным образом или полностью отключаются. Другие пользователи испытывали проблемы с аудиоустройствами, подключенными через USB-порты, которые приводили к появлению треска звука. Что было особенно заметно, когда такие устройства использовались одновременно с высокопроизводительными видеокартами или картами захвата. Это заставило людей поверить в то, что существует проблема с пропускной способностью чипсета. Распространенным решением было понизить стандарт PCI Gen4 до Gen3 или переключить порты USB с версии 3.0 на 2.0. Это, конечно, не было идеальным решением, особенно когда эта полоса пропускания действительно была необходима, но AMD даже не признавала проблему до февраля, так что оставался только такой радикальный шаг.

анонсы и реклама
-14000р на RTX 3060 ASUS Dual
RTX 3060 MSI Gaming - слив за копейки
RTX 3070 <b>дешевле всего и всех</b> в Compeo.ru
-15000р на RTX 3060 MSI Ventus
Цены на видеокарты пошли круто вниз
-14000р на RTX 3060 Gigabyte Eagle
Еще одна топ видяха с мегаскидкой
RTX 3060 - цены пошли вниз
Матплаты Z590 из первых рук по очень хорошим ценам
RTX 3060 12Gb в XPERT.RU - успей успеть :)
<b>Обвал цен на семейство Galaxy S20</b> скидки 25%
RTX 3070 в XPERT.RU по самым низким ценам
Много RTX 3090 в XPERT.RU

 Сегодня AMD наконец подтвердила, что первопричина была устранена, не сообщив однако, в чем заключалась истинная причина всех этих проблем.

 Компания анонсировала AGESA 1.2.0.2, который будет выпущен для производителей материнских плат через неделю. Ожидается, что они будут предоставлять обновления для своих материнских плат начиная с апреля. Многие партнеры компании выпускают обновления AGESA намного раньше, поэтому вполне вероятно, что уже в марте будет возможность загрузки BETA прошивки. Таким образо, тем кого затронула описываемая проблема стоит обязательно заглянуть на страницу поддержки материнской платы в ближайшее время.

реклама

 "Мы хотели бы поблагодарить сообщество за его помощь с журналами и отчетами, поскольку мы исследовали прерывистое соединение USB, которое вы указали. Мы считаем, что с вашей помощью изолировали основную причину и разработали решение, которое устраняет ряд выявленных симптомов, включая (но не ограничиваясь): выпадение порта USB, потрескивание звука USB 2.0 (например, комбинации DAC/AMP) и проблемы с PCIe Gen 4.

 AMD подготовила AGESA 1.2.0.2 для развертывания этого обновления, и мы планируем распространить его среди наших партнеров по материнским платам для интеграции примерно через неделю. Клиенты могут ожидать, что загружаемые BIOS, содержащие AGESA 1.2.0.2, начнут с бета-обновлений в начале апреля. Точный график обновлений для вашей системы будет зависеть от графика тестирования и внедрения для вашего поставщика и конкретной модели материнской платы. Если после обновления системы до AGESA 1.2.0.2 у вас по-прежнему возникают периодические проблемы с подключением по USB, мы рекомендуем вам загрузить автономный инструмент отчетов об ошибках AMD и открыть заявку в службу поддержки клиентов AMD", - заявили в компании AMD.

Начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

amd usb 3.0 usb agesa usb 2.0
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор игровой мыши ASUS ROG Pugio II
5
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 30 тысяч рублей: март 2021
9
Обзор и тестирование видеокарты ASUS ROG Strix Radeon RX 6800 OC (ROG-Strix-RX6800-O16G-Gaming)
12
Битва игровых компьютеров: Core i3-10100F & Radeon RX 590 VS Ryzen 3 2200G & GeForce GTX 1660
9
Обзор и тестирование блока питания Seasonic FOCUS GX-1000 (80 Plus Gold)
33
В погоне за производительностью: процессоры – март 2021
36
Битва ветеранов: GeForce GTX 1060 6GB VS GeForce GTX 1060 3GB VS Radeon RX 570 8GB
37
Игровой компьютер до 50 тысяч рублей: март 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
21
Обзор видеокарты Palit GeForce RTX 3060 Ti Dual OC
32
Обзор игровой мыши ASUS ROG Keris Wireless
3

Интересные материалы

Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 8 тысяч рублей: февраль 2021
26 февраля 2021 49
Игровой компьютер до 50 тысяч рублей: март 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
7 марта 2021 21
Битва видеокарт: GeForce GTX 1660 Ti VS GeForce GTX 1070
3 марта 2021 31
Битва ветеранов: GeForce GTX 1060 6GB VS GeForce GTX 1060 3GB VS Radeon RX 570 8GB
8 марта 2021 37
В погоне за производительностью: процессоры – март 2021
9 марта 2021 36
Обзор видеокарты Palit GeForce RTX 3060 Ti Dual OC
6 марта 2021 32

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Садоводам в Minecraft предлагают работать за 5000 рублей в час
11
Китайские специалисты обошли ограничение майнинга эфира на GeForce RTX 3060 (не обошли)
90
49 актуальных смартфонов HUAWEI завершили жизненный цикл и не могут претендовать на прошивку EMUI 11
6
Новые подробности о S.T.A.L.K.E.R. 2: подлинная нелинейность, бесшовный мир и технология симуляции жизни A-Life 2.0
58
GeForce GTX 1050 Ti вернулась в строй, но стоимость устаревшей видеокарты высока и достигает $600
53
Более 30 смартфонов Xiaomi и Redmi получили свежую прошивку MIUI 12.5
5
Обнаружена черная дыра, превышающая массу Солнца примерно в миллиард раз
67
Крупному китайскому производителю ASIC майнеров грозит уголовная ответственность
8
Первая нереференсная Radeon RX 6700 XT доступна для предзаказа — цена ощутимо ниже RTX 3060 Ti
8
Counter-Strike: Global Offensive исчез из Steam
7
Redmi Note 9 Pro, Redmi Note 8 Pro и другие 53 смартфона Xiaomi получили стабильную ОС Android 11
5
Курс биткоина вновь устремился вверх — надежды геймеров на недавнее падение не оправдались
80
Популярный процессор AMD Ryzen 5 5600X продолжает терять в цене
61
Рост однопоточной производительности не помог Core i7-11700K превзойти Ryzen 7 5800X в ряде задач
139
За год доля AMD на рынке видеокарт сократилась на 45%
135
Оперативная память резко подорожала — цены будут расти в течение всего 2021 года
17
Свежая версия BIOS позволила повысить производительность Core i7-11700K в ряде игр и приложений
81
Intel может искусственно ограничивать возможности контроллера памяти CPU Core i7 11-го поколения
181
Samsung Galaxy M12 получил АКБ на 6000 мА*ч, 90-герцевый дисплей и Android 11 при цене 150 долларов
4
В результате пожара пострадали сервера Rust: потеряно много данных
14

Популярные статьи

Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 30 тысяч рублей: март 2021
9
Битва игровых компьютеров: Core i3-10100F & Radeon RX 590 VS Ryzen 3 2200G & GeForce GTX 1660
9
Обзор и тестирование видеокарты ASUS ROG Strix Radeon RX 6800 OC (ROG-Strix-RX6800-O16G-Gaming)
12
Эмуляторы операционных систем, что это и для чего они нужны
29
Обзор Saints Row - игры в стиле GTA и тестирование на Xeon 1240 v3 + GTX 1070.
11
Распродажа: ключи на Windows 10 и MS Office по цене от 580 рублей
Обзор игровой мыши ASUS ROG Pugio II
5

Сейчас обсуждают

Дмитрий Стрельцов
00:13
2070 Super не может не тянуть CP77 в 60 FPS, у меня 2070 и всё отлично, только с RT просесть может. Это или ЦП или что-то другое
Видеокарты могут не вернутся в магазины до конца 2021 года – 5 советов от бывалого ждуна
terenty79
22:44
Пока по всем тестам в любом исполнении эта Вега 8 говно. В игры на ней, играть только в пасьянс, в остальном это боль и страдания, тебя будут мочить постоянно, из за лагов и статтеров, а так же мыла ...
Гибридный процессор AMD Ryzen 3 5300G протестирован в ряде игр и бенчмарков и предлагается за $177
b00german
22:42
18%, остальное чушь
Процессоры AMD обошли Intel по популярности среди обладателей компьютеров сборки Puget Systems
Андрей Иванов
22:41
Это не проблема эффиктывных менеджеров.План в 15 литров в сутки и не еп ет.
Производители верят, что дефицит можно победить путём повышения цен
Зю
22:40
Вега 8 бывает на разной архитектуре, с разной частотой ядер и с разной частотой ОЗУ. В ноутбучном 2500U на 15Вт тоже Вега 8. Из названия можно максимум вытащить количество ГП.
Гибридный процессор AMD Ryzen 3 5300G протестирован в ряде игр и бенчмарков и предлагается за $177
Valera Gabrelyan
22:40
Ооо, ещё один не вышедший процессор тестят. Весёлые ребята. Подожду дебюта и посмотрю что будет, а заодно и цену на них.
Гибридный процессор AMD Ryzen 3 5300G протестирован в ряде игр и бенчмарков и предлагается за $177
Listoman
22:37
Вылизывать никому не надо, но и не надо занижать реальную производительность видеокарт конкурента на 10% + не тестить в игорях с современными технологиями из-за того, что чемоданные видяшки не умеют ...
RX 5600 XT быстрее RTX 3090 в дуэте с бюджетным CPU из-за проблем драйвера NVIDIA — Hardware Unboxed
terenty79
22:34
12 980,19 рублей за инженерку 4 ядерную, ну такое себе, слишком цена высока. 6 ядерная со встройкой инженерка последнего интуля на алике десятку стоит. Встройка все та же помойная Вега 8, которая на ...
Гибридный процессор AMD Ryzen 3 5300G протестирован в ряде игр и бенчмарков и предлагается за $177
Listoman
22:31
Да, они гоняют "из коробки", поэтому разница с реальной 3080 "из коробки" была ~9%, если же добавить разгон, то разница увеличивалась до ~14%)
RX 5600 XT быстрее RTX 3090 в дуэте с бюджетным CPU из-за проблем драйвера NVIDIA — Hardware Unboxed
terenty79
22:30
а где самый нормальный doom 2016?
С завтрашнего дня подписка Xbox Game Pass пополнится двадцатью играми от Bethesda
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем