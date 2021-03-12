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Менее четырех недель назад компания AMD начала сбор данных от пользователей, у которых возникли проблемы, связанные с USB, на материнских платах AMD серии 500. Сегодня компания объявила, что исправление выйдет в апреле этого года.

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Сообщается, что у материнских плат AMD серии 500 были проблемы с подключением по USB. Некоторые пользователи сообщают, что их USB-устройства отключаются случайным образом или полностью отключаются. Другие пользователи испытывали проблемы с аудиоустройствами, подключенными через USB-порты, которые приводили к появлению треска звука. Что было особенно заметно, когда такие устройства использовались одновременно с высокопроизводительными видеокартами или картами захвата. Это заставило людей поверить в то, что существует проблема с пропускной способностью чипсета. Распространенным решением было понизить стандарт PCI Gen4 до Gen3 или переключить порты USB с версии 3.0 на 2.0. Это, конечно, не было идеальным решением, особенно когда эта полоса пропускания действительно была необходима, но AMD даже не признавала проблему до февраля, так что оставался только такой радикальный шаг.

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Сегодня AMD наконец подтвердила, что первопричина была устранена, не сообщив однако, в чем заключалась истинная причина всех этих проблем.

Компания анонсировала AGESA 1.2.0.2, который будет выпущен для производителей материнских плат через неделю. Ожидается, что они будут предоставлять обновления для своих материнских плат начиная с апреля. Многие партнеры компании выпускают обновления AGESA намного раньше, поэтому вполне вероятно, что уже в марте будет возможность загрузки BETA прошивки. Таким образо, тем кого затронула описываемая проблема стоит обязательно заглянуть на страницу поддержки материнской платы в ближайшее время.

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"Мы хотели бы поблагодарить сообщество за его помощь с журналами и отчетами, поскольку мы исследовали прерывистое соединение USB, которое вы указали. Мы считаем, что с вашей помощью изолировали основную причину и разработали решение, которое устраняет ряд выявленных симптомов, включая (но не ограничиваясь): выпадение порта USB, потрескивание звука USB 2.0 (например, комбинации DAC/AMP) и проблемы с PCIe Gen 4.

AMD подготовила AGESA 1.2.0.2 для развертывания этого обновления, и мы планируем распространить его среди наших партнеров по материнским платам для интеграции примерно через неделю. Клиенты могут ожидать, что загружаемые BIOS, содержащие AGESA 1.2.0.2, начнут с бета-обновлений в начале апреля. Точный график обновлений для вашей системы будет зависеть от графика тестирования и внедрения для вашего поставщика и конкретной модели материнской платы. Если после обновления системы до AGESA 1.2.0.2 у вас по-прежнему возникают периодические проблемы с подключением по USB, мы рекомендуем вам загрузить автономный инструмент отчетов об ошибках AMD и открыть заявку в службу поддержки клиентов AMD", - заявили в компании AMD.