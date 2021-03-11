Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

реклама

Компания TUL, владеющая торговой маркой PowerColor, приподняла завесу над видеокартами Radeon RX 6900 XT и RX 6800 XT линейки Liquid Devil. Новые видеокарты поставляются с водоблоком полного покрытия, разработанным EKWB, и готовы к интеграции в индивидуальную систему водяного охлаждения каждого конкретного пользователя.

Liquid Devil Radeon RX 6900 XT и RX 6800 XT выделяются из общего шаблона. Оба предложения имеют размеры 266 x 162 x 42 мм, при этом в корпусе потребуется всего два свободных слота. PowerColor оснастила графические карты RDNA 2 подсистемой подачи питания по формуле 14 + 2 фазы, чтобы раскрыть весь потенциал чипа Big Navi без каких-либо компромиссов. Обе карты поставляются с 16 ГБ локальной видеопамяти стандарта GDDR6, но их тактовые частоты различаются: старшая Radeon RX 6900 XT предлагает игровую тактовую частоту 2135 МГц и 2365 МГц в режиме ускорения, а Radeon RX 6800 XT получит частоты 2110 МГц и 2360 МГц соответственно в игровом режиме и при разгоне. Powercolor также оснастила карты конденсаторами с высоким содержанием полимера, которые могут работать с мощностью более 400 Вт. Естественно, водоблок EKWB играет важную роль в охлаждении видеокарт.

анонсы и реклама -14000р на RTX 3060 ASUS Dual RTX 3060 MSI Gaming - слив за копейки RTX 3070 <b>дешевле всего и всех</b> в Compeo.ru -15000р на RTX 3060 MSI Ventus Цены на видеокарты пошли круто вниз -14000р на RTX 3060 Gigabyte Eagle Еще одна топ видяха с мегаскидкой RTX 3060 - цены пошли вниз Матплаты Z590 из первых рук по очень хорошим ценам RTX 3060 12Gb в XPERT.RU - успей успеть :) <b>Обвал цен на семейство Galaxy S20</b> скидки 25% RTX 3070 в XPERT.RU по самым низким ценам Много RTX 3090 в XPERT.RU

Водоблок имеет никелированную медную пластину, которая эффективно передает тепло от GPU. Система имеет полностью закрытый дизайн, охватывающий все важные компоненты видеокарты, такие как графический процессор, память и подсистему питания.

реклама

К преимуществам установки жидкостного охлаждения видеокарты относятся производительность и бесшумность. Что касается производительности, то модели Liquid Devil имеют повышенные частоты относительно эталонных на 6% и 5% соответственно для RX 6900 XT RX и 6800 XT.

Поскольку не все хотят в ручную заниматься разгоном, то для таких лентяев PowerColor добавила удобный переключатель на видеокарте для перехода между профилями BIOS. И Radeon RX 6900 XT Liquid Devil, и RX 6800 XT имеют два рабочих режима: Unleash для максимальной производительности и OC для стабильной работы в разгоне.

Для обеспечения надежной работы видеокарты оснащены тремя 8-контактными разъемами питания PCIe. PowerColor рекомендует источник питания мощностью не менее 900 Вт для питания этих монстров. Что касается выходов дисплея, то оба варианта получили по одому порту HDMI 2.1, двум портам DisplayPort 1.4 и порт USB Type-C.

реклама

Liquid Devil Radeon RX 6900 XT и RX 6800 XT будут доступны с 15 марта. Стоимость новинок на данный момент остается неизвестной.