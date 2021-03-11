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Новое обновление Microsoft Teams улучшит режим "Вместе" и снизит использование трафика

Выходит новое обновление Microsoft Teams для улучшения режима «Вместе» и уменьшения использования полосы пропускания интернет-соединения
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 Microsoft Teams получает новые функции и улучшения для настольных и мобильных устройств. Для пользователей настольных компьютеров Microsoft представляет новую функцию, которая улучшит существующий режим Together Mode. С другой стороны, мобильные пользователи получают новый режим с низким уровнем использования данных, который оптимизирует передачу данных по сети при видеозвонках.

 В обновлении дорожной карты компания Microsoft недавно подтвердила, что работает над новым переключателем просмотра для верхней панели команд. Это позволит пользователям изменять способ отображения содержимого на экране при переключении между режимами «Вместе», «Фокус», «Галерея сверху» и «Полноэкранный режим».

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 Режим «Вместе» позволяет разместить участников поверх общего фона, и он хорош для обсуждения за круглым столом, но есть одна загвоздка - он не позволяет пользователям легко представить контент.

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 Как показано на скриншоте выше, Microsoft тестирует разделенный макет, в котором презентация будет отображаться в левой части приложения, а участники - в правой.

 На Android и iOS выходит новое обновление, которое оптимизирует использование сети во время видеовстреч. Согласно информации портала Admin Center, новый режим экономии трафика должен стать общедоступным к середине марта в приложении Microsoft Teams для Android и iOS. Новый режим с низким объемом данных будет необязательным, и пользователи должны иметь возможность включить его в настройках. Когда эта функция включена, Microsoft попытается сократить использование данных в Интернете, сохраняя при этом наилучшее качество.

 Влияние режима низкого использования данных зависит от количества участников видеовстречи, производительности интернет-соединения и того, когда соединение для передачи данных ограничено в среднем до 500 кбит/с.

 В дополнение к этим улучшениям Microsoft также внедряет улучшения пользовательского интерфейса Fluent Design для Teams на настольных компьютерах и мобильных устройствах.

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