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К выходу готовятся ноутбуки на базе чипов Ryzen 5000 и Radeon 6000M

В скоре в продаже должны появиться первые ноутбуки с аппаратными средствами AMD последнего поколения, такими как процессоры Ryzen 5000 и мобильными видеокартами серии Radeon 6000M
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Графический процессор AMD Radeon RX 6600M присоединился к удивительному выбору процессора Ryzen 5000, поскольку утечка игровых тестов намекает на грядущий ноутбук Zen 3 / RDNA 2

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 Известный инсайдер Tum Apisak поделился интригующим отрывком информации, который порадует поклонников компании AMD, которые ждут игровой ноутбук AMD, аналогичный ноутбуку Dell G5 15 SE Gaming, но с обновленными компонентами CPU и GPU последнего поколения.

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 Считается, что мобильная видеокарта Radeon RX 6600M будет основана на микроархитектуре RDNA 2 и будет ориентирована на тех, кому нужен графический процессор среднего уровня в своем ноутбуке. Ожидаемые спецификации включают 28 вычислительных блоков (1792 ядра) и диапазон TDP от 50 Вт до 100 Вт. Видеокарта RX 6600M в паре с процессором Ryzen 5000, как показано на скриншоте, явно взятом из  игры Ashes of the Singularity, указывают на то, что игровые ноутбуки AMD Zen 3 / RDNA 2 проходят тестирование,  и могут вскоре появиться на рынке. Интересно, что процессором в тесте является не Ryzen 5 5600U на и не Ryzen 7 5800U, а Ryzen 5 Pro 5650U.

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 AMD Ryzen 5 Pro 5650U уже появлялся несколько раз в других устройствах, например, с ноутбуком HP EliteBook 845 G8 и ноутбуком Lenovo ThinkPad P14s Gen 2. Оба эти устройства могут иметь центральный процессор AMD Zen 3, но они предназначены для бизнеса и обычно не имеют дискретной графики, полагаясь на встроенный графический чип. Таким образом, показанный сегодня тест, указывает на своего рода гибридный ноутбук AMD, который предлагает бизнес-ориентированный ноутбук с процессором Ryzen 5000, а также возможностью использовать его для игр, благодаря наличию Radeon RX6600M.

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