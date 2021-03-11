ASRock выпустила видеокарты Radeon RX 6700 XT Challenger и Phantom Gaming
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Компания ASRock, являющаяся одним из ведущих мировых производителей материнских плат и видеокарт объявила о выпуске видеокарт серии AMD Radeon RX 6700 XT, включающей три представителя данной линейки.
Видеокарты ASRock серии AMD Radeon RX 6700 XT используют техпроцесс 7 нм и революционную игровую архитектуру AMD RDNA 2, а также поддерживают DirectX 12 Ultimate API, аппаратную трассировку лучей и HDMI 2.1. Видеокарты оснащаются 12 ГБ памяти GDDR6 и поддерживают последний стандарт шины PCI Express 4.0. Благодаря этим функциям графические карты ASRock AMD Radeon RX 6700 XT улучшат игровой опыт в разрешении 1440p.
ASRock AMD Radeon RX 6700 XT Phantom Gaming D 12 ГБ OC
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Самой дорогой картой серии является ASRock AMD Radeon RX 6700 XT Phantom Gaming D 12 ГБ OC, использующей систему охлаждения Phantom Gaming 3X с тремя вентиляторами для эффективного отвода тепла, усиленный металлический каркас и заднюю панель предотвращющие изгиб платы. ARGB вентилятор, и боковая светодиодная панель с ARGB поддерживают Polychrome SYNC, что позволяет пользователям полностью настраивать световые эффекты и управлять ими. Эти функции в сочетании с черно-красной цветовой схемой и предварительным разогоном делают видеокарту ASRock AMD Radeon RX 6700 XT Phantom Gaming 12GB OC идеальной для удовлетворения основных потребностей геймеров.
ASRock AMD Radeon RX 6700 XT Challenger Pro 12 ГБ OC
Графическая карта ASRock AMD Radeon RX 6700 XT Challenger Pro 12GB OC оснащена кулером с тремя вентиляторами и эксклюзивными осевыми вентиляторами ASRock, которые обеспечивают не только отличный воздушный поток, но и хорошие шумовые характеристики. Металлическая задняя пластина обеспечивает прочность, предотвращая повреждение печатной платы, а высококачественные компоненты видеокарты из сверхпрочного сплава помогают обеспечить стабильную и долгую работу. Эти полезные функции в сочетании с заводским разгоном делают видеокарту ASRock AMD Radeon RX 6700 XT Challenger Pro 12GB OC лучшим выбором для пользователей, которые ценят энергоэффективность и в тоже время отличную производительность.
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ASRock AMD Radeon RX 6700 XT Challenger D 12 ГБ
Младшим представителем серии является ASRock AMD Radeon RX 6700 XT Challenger D 12 ГБ, которая оснащена двухвентиляторным кулером с эксклюзивными осевыми вентиляторами ASRock, которые обеспечивают превосходный воздушный поток и эффективность охлаждения. В видеокарте используется тепловая трубка Ultra-fit для увеличения площади теплового контакта и эффективного отвода тепла, а также металлическая задняя панель и высококачественные компоненты видеокарты из суперсплава для бесшумной и надежной работы. Такой практичный дизайн делает видеокарту ASRock AMD Radeon RX 6700 XT Challenger D 12GB идеальным выбором для обычных пользователей, использующих компактные игровые системы.
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