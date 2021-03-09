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Два грядущих серверных процессора Intel на 10-нм техпроцессе появились в базе данных тестов SiSoftware Sandra. Речь идет о моделях Xeon Platinum 8352S и 8352Y, оба чипа имеют одинаковые характеристики, но предназначены для разного использования. Вариант Y предназначен только для систем с двумя сокетами, тогда как 8352S может использоваться в конфигурациях с 4 разъемами.

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Xeon Platinum 8352S/Y - это 32-ядерные и 64-поточные процессоры с базовой тактовой частотой 2,2 ГГц и тактовой частотой в режиме ускорения 3,4 ГГц. Оба они оснащены 48 МБ кэш-памяти третьего уровня и 40 МБ кэш-памяти второго уровня. Согласно странице SiSoftware, процессоры имеют TDP 205 Вт.

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Линейка процессоров Xeon 3-го поколения будет конкурировать с грядущей серией AMD EPYC Milan на базе архитектуры Zen3. Компания AMD предложит клиентам процессоры с количеством ядер до 64 и 128 потоков, тогда как линейка Intel получит в максимальной комплектации только до 40 ядер и 80 потоков.

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Intel Ice Lake-SP не будет последней серией 10-нм процессоров Xeon. Компания уже работает над серией Sapphire Rapids, которая станет первой на базе архитектуры Enhanced SuperFin (Ice Lake даже не основан на Superfin). По заявлению Intel, Ice Lake обеспечит более высокую пропускную способность памяти благодаря поддержке 8-канальной DDR4-3200, а также поддержке стандарта интерфейса PCI Gen4 следующего поколения.

В официальных слайдах, выпущенных в ноябре прошлого года, Intel заявляет, что их 32-ядерный процессор Ice Lake-SP до 1,3 раза быстрее, чем 64-ядерный процессор AMD EPYC 7742 в медико-биологических науках и рабочих нагрузках FSI.

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Данные, собранные ресурсом Wccftech, действительно подтверждают, что их 32-ядерный ЦП быстрее, чем 32-ядерный EPYC, но ни в коем случае не быстрее, чем 64-ядерный ЦП.

Intel не подтвердила, когда именно будет выпущен Ice Lake-SP, но можно предположить, что он появится вскоре после того, как AMD официально представит свои EPYC Milan. На данный момент это игра ожидания, чтобы внести окончательную корректировку цен после публикации предложений конкурента.