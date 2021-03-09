Microsoft Surface Laptop 4 получит конфигурации с процессорами AMD Renoir и Intel Tiger Lake-U
То, что компани Microsoft планирует выпустить Surface Laptop 4 уже давно не является секретом. Совсем недавно Geekbench показал, что Microsoft разрабатывает версии Surface Laptop 4 как на процессорах AMD, так и Intel, а именно на линейках Renoir и Tiger Lake-U. Теперь Роланд Квандт раскрыл конкретные процессоры, которые Microsoft предложит с Surface Laptop 4, а также варианты хранеилища и оперативной памяти.
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По словам Квандта, Microsoft будет продавать серию ноутбуков Surface с экранами 13,5 и 15 дюймов. Компания будет предлагать процессоры AMD и Intel с экранами обоих размеров, чего не было раньше с Surface Laptop 3. К сожалению для поклонников AMD, Microsoft предложит конфигурацию с твердотельным накопителем в 1 ТБ и оперативной памятью 32 ГБ моделями с процессорами Intel. Другие модели Surface Laptop 4 также будут доступны с 8 ГБ или 16 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ, 256 ГБ или 512 ГБ накопителем.
Процессоры, которые Microsoft выбрала для Surface Laptop 4 несколько необычны. На стороне Intel есть Core i5-1145G7 и Core i7-1185G7, которые пришли на смену Core i5-1035G7 и Core i7-1065G7 соответственно. Непонятно, почему Microsoft не выбрала Core i5-1135G7 и Core i7-1165G7, хотя Core i5-1145G7 имеет базовую частоту и тактовую частоту на 200 МГц выше, чем Core i5-1135G7, а Core i7-1185G7 имеет также немного более высокую базовую и повышенную тактовую частоту, чем Core i7-1165G7. Квандт добавляет, что эти процессоры Intel будут иметь графические процессоры Iris Plus Graphics 950, вместо Iris Xe.
Кроме того, Квандт утверждает, что Microsoft выбрала Ryzen 5 4680U и Ryzen 7 4980U для своих моделей на базе AMD. Предположительно, они будут продаваться как процессоры Microsoft Surface Edition, это будут APU Renoir, а не Lucienne или Cezanne. Согласно спискам Geekbench, процессоры Surface Edition будут иметь более высокую тактовую частоту, чем обычные чипы AMD, а Ryzen 5 4680U также будет иметь еще один вычислительный блок (CU), встроенный в его графический процессор. Название Ryzen 7 4980U является странным, поскольку предполагает, что это кастомная версия Ryzen 7 4900U, хотя такого APU не существует, и AMD никогда не выпускала Ryzen 9 4900U.
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Выпуск версий одного и того же ноутбука с разными процессорами также может вызвать критику. Согласно имеющейся информации, более старые APU Renoir будут превосходить чипы серии Tiger Lake-U в процессорной части. И наоборот, графический процессор Intel Iris Xe Graphics G7 с 96 вычислительными блоками в Core i7-1185G7 будет опережать графический процессор Radeon RX Vega 8 в Ryzen 7 4980U.
Немаловажным будет отметить, что Surface Laptop 4 будет иметь батарею на 49 Втч, это несколько больше по сравнению с 45 Втч в Surface Laptop 3. Ожидается, что Microsoft выпустит Surface Laptop 4 в ближайшие несколько месяцев.
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