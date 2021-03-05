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В последние несколько лет среди пользователей смартфонов стали очень популярными гарнитуры Bluetooth, особенно раздельные гарнитуры Bluetooth (TWS). Чтобы расширить возможности использования этих продуктов, различные производители постоянно внедряют соответствующие технологии. Сегодня Qualcomm анонсировала технологию Snapdragon Sound.

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На самом деле Qualcomm Snapdragon Sound - это не определенный вид технологии, а совокупность многих существующих технологий. Производитель заявил, что Qualcomm Snapdragon Sound поможет достичь сверхнизкой задержки при сохранении высокого качества звука и стабильного соединения. Это также обеспечит длительный срок службы батареи.

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Qualcomm Snapdragon Sound также позволяет достигать частоты дискретизации 96 кГц при воспроизведении музыки, что позволяет отображать более богатые детали звука. Qualcomm также объединилась с Amazon для запуска избранного плейлиста Snapdragon Sound, создавая полный набор высококачественных впечатлений для пользователей.

Кроме того, для голосовых вызовов и игр компания Qualcomm также внесла множество оптимизаций. Сопутствующие продукты могут обеспечивать передачу голоса высокой четкости до 32 кГц, что делает разговор во время вызовов более реалистичным. Также, задержка в 89 мс значительно опережает конкурентные решения других производителей, что наделяет Bluetooth-гарнитуры действительно игровыми возможностями, предлагая получить преимущество перед игроками без поддержки технологии Snapdragon Sound.

Qualcomm Snapdragon Sound в настоящее время поддерживает мобильную платформу Qualcomm Snapdragon 888 и такое оборудование, как FastConnect 6900 и QCC515x.

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Для адаптации к новой технологии указанных выше продуктов необходимо только обновить программное обеспечение, предоставленное Qualcomm. Qualcomm постепенно расширит диапазон поддерживаемого оборудования в будущем и будет охватывать больше категорий, таких как автомобили и компьютеры, что позволит большему количеству пользователей ощутить преимущества технологии Snapdragon Sound.

Qualcomm сообщила, что новые устройства будут доступны во второй половине этого года. Некоторые производители уже подтвердили, что будут использовать эту технологию в своих продуктах. Например, Чжан Лэй, вице-президент Xiaomi и генеральный менеджер по исследованиям и разработкам оборудования, сказал, что Xiaomi станет первым производителем смартфонов, использующим технологию Snapdragon Sound.