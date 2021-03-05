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На рынке графических процессоров, страдающем от острого дефицита, спекулянтов и майнеров, что в свою очередь привело к заоблачным ценам, видеокарта NVIDIA GeForce GTX 1650 оказалась самой продаваемой видеокартой в феврале, следом за которой идет более продвинутая модель GeForce RTX 2060 с приростом 0,24% и 0,21% соответственно. Кроме того, последние мобильные графические процессоры на архитектурах Turing и Ampere RTX вместе увеличили долю рынка NVIDIA на 0,34%. В Steam они маркируются как «NVIDIA Graphics Device».

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Интегрированная графика AMD Vega также показала умеренный прирост в 0,07% благодаря продолжающимся продажам ноутбуков с процессорами Renoir, в то время как более дорогие видеокарты Ampere также укрепили свои позиции. Количество GeForce RTX 3080 выросло на 0,11%, увеличив свою долю до 0,77%, RTX 3060 Ti увеличила свои показатели с 0,27% до 0,34%, а RTX 3090 - с 0,23% до 0,30%.

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Эти цифры помогают объяснить небольшое падение доли AMD на рынке дискретных графических процессоров и результирующий прирост NVIDIA в последнем отчете JPR. В то время как новые карты Ampere показали умеренный прирост, старые карты на архитектуре предыдущего поколения продавались довольно хорошо. Что касается AMD, то в двадцатке лидеров не было ни одного GPU этого производителя. Отсутствие карт Big Navi в месяцы запуска весьма примечательно и еще больше способствовало этому:

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Что касается процессоров, AMD продолжила свой крестовый поход, приблизившись к 30% доле процессоров на платформе Steam. В феврале "красная команда" увеличила свою долю на 0,52%, достигнув 28,51%, что очень близко к самому высокому уровню владения компании почти за всю историю.