Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Сегодня компания NVIDIA представила еще один одноплатный компьютер Jetson, который стал следующим представителем линейки после представленного в прошлом году Jetson Nano. Jetson TX2 NX приходит на смену Jetson Xavier NX, однако, новый компьютер будет намного дешевле своего предшественника. Тем не менее, он сохраняет 260-контактный форм-фактор, как и Xavier NX.

реклама

Jetson TX2 NX поставляется с двухъядерным процессором NVIDIA Denver 2, четырехъядерным процессором ARM Cortex-A57 MPCore и 256-ядерным графическим процессором Pascal с тактовой частотой 1,3 ГГц. По заявлению компании NVIDIA, Jetson TX2 NX должен обеспечивать до 1,33 терафлопс производительности AI и способен кодировать видео контент в формате H.264/H.265 в разрешении 4K со скоростью 60 кадров в секунду. Кроме того, новинка оснащается 4 ГБ оперативной памяти стандарта LPDDR4 и 16 ГБ флэш-памяти eMMC 5.1.

анонсы и реклама Много <b>MSI RTX 3060</b> в продаже Матплаты Z590 из первых рук по очень хорошим ценам <b>Лучший сервер GTA 5 - реальные авто, фракции, банды, никаких ботов</b> 3060 Gigabyte Vision в Ситилинке RTX 3060 12Gb в XPERT.RU - успей успеть :) Еще одна RTX 3070 по сниженной цене -20% на почти игровой комп - в наше время бывает и такое <b>Обвал цен на семейство Galaxy S20</b> скидки 25% 30% скидка на 75" 4K Samsung - слив задешево в Ситилинке RTX 3070 в XPERT.RU по самым низким ценам 75" LG IPS за 4 736 000р - смотри характеристики Много RTX 3090 в XPERT.RU

Плата 69,6 x 45 мм оснащена интерфейсом PCIe, имеет порт Gigabit Ethernet, USB 3.1 со скоростью 5 Гбит/с и видеовыход на монитор через HDMI или DisplayPort. По задумке компании NVIDIA данный компьютер предназначен для работы с искусственным интеллектом и разработки новых программ для AI. Таким образом, Jetson TX2 NX поддерживает приложения NVIDIA JetPack SDK, Caffe и Tensorflow.

NVIDIA Jetson TX2 NX можно будет заказать у нескольких розничных продавцов, включая Arrow, Seeedstudio и Silicon Highway Direct. Все розничные продавцы уже получают данные компьютеры от производителя.