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NVIDIA представила новый одноплатный компьютер на базе GPU Pascal - Jetson TX2 NX

Компания Nvidia представила Jetson TX2 NX - новый одноплатный компьютер с графическим процессором поколения Pascal
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 Сегодня компания NVIDIA представила еще один одноплатный компьютер Jetson, который стал следующим представителем линейки после представленного в прошлом году Jetson Nano. Jetson TX2 NX приходит на смену Jetson Xavier NX, однако, новый компьютер будет намного дешевле своего предшественника. Тем не менее, он сохраняет 260-контактный форм-фактор, как и Xavier NX.

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 Jetson TX2 NX поставляется с двухъядерным процессором NVIDIA Denver 2, четырехъядерным процессором ARM Cortex-A57 MPCore и 256-ядерным графическим процессором Pascal с тактовой частотой 1,3 ГГц. По заявлению компании NVIDIA, Jetson TX2 NX должен обеспечивать до 1,33 терафлопс производительности AI и способен кодировать видео контент в формате H.264/H.265 в разрешении 4K со скоростью 60 кадров в секунду. Кроме того, новинка оснащается 4 ГБ оперативной памяти стандарта LPDDR4 и 16 ГБ флэш-памяти eMMC 5.1.

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 Плата 69,6 x 45 мм оснащена интерфейсом PCIe, имеет порт Gigabit Ethernet, USB 3.1 со скоростью 5 Гбит/с и видеовыход на монитор через HDMI или DisplayPort. По задумке компании NVIDIA данный компьютер предназначен для работы с искусственным интеллектом и разработки новых программ для AI. Таким образом, Jetson TX2 NX поддерживает приложения NVIDIA JetPack SDK, Caffe и Tensorflow.

 NVIDIA Jetson TX2 NX можно будет заказать у нескольких розничных продавцов, включая Arrow, Seeedstudio и Silicon Highway Direct. Все розничные продавцы уже получают данные компьютеры от производителя.

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