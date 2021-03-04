Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

реклама

Известный инсайдер, который раскрыл спецификации NVIDIA Ampere за несколько месяцев до первоначального запуска, подтвердил, что следующая видеокарта в серии GeForce RTX 3000, под названием RTX 3080 Ti, также будет иметь ограничение при майнинге криптовалют. Согласно твиту, опубликованному @kopite7kimi, компания NVIDIA будет внедрять тот же ограничитель майнинга, который дебютировал с графической картой GeForce RTX 3060.

Эта информация никого не должна удивлять, потому что NVIDIA намекнула, что в будущих видеокартах GeForce RTX 3000 эта технология может быть встроена в прошивку. Кроме того, уже известно, что эта функция также будет задействована для видеокарты GeForce RTX 3070 Ti.

анонсы и реклама Много <b>MSI RTX 3060</b> в продаже Матплаты Z590 из первых рук по очень хорошим ценам <b>Лучший сервер GTA 5 - реальные авто, фракции, банды, никаких ботов</b> 3060 Gigabyte Vision в Ситилинке RTX 3060 12Gb в XPERT.RU - успей успеть :) Еще одна RTX 3070 по сниженной цене -20% на почти игровой комп - в наше время бывает и такое <b>Обвал цен на семейство Galaxy S20</b> скидки 25% 30% скидка на 75" 4K Samsung - слив задешево в Ситилинке RTX 3070 в XPERT.RU по самым низким ценам 75" LG IPS за 4 736 000р - смотри характеристики Много RTX 3090 в XPERT.RU

По слухам, карта NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti будет основана на графическом процессоре GA102 и получит 10240 ядер CUDA. Изначально видеокарта должна была получить 20 ГБ локальной памяти GDDR6X и 320-битный интерфейс, однако, компания Nvidia изменила спецификации. Теперь новинка получит только 12 ГБ памяти GDDR6X, но с более широкой 384 битной шиной.

реклама

По информации ресурса Videocardz видеокарта GeForce RTX 3080 Ti не заменит RTX 3080, но основное внимание компании Nvidia в дальнейшем будет уделено именно варианту Ti. NVIDIA ожидает, что ограничение производительности майнинга станет важным фактором, который в конечном итоге оттолкнет майнеров от покупки этой модели.

Выпуск NVIDIA Geforce RTX 3080 Ti по-прежнему запланирован на апрель, но стоит отметить, что NVIDIA уже трижды меняла дату выхода. Первоначально планировалось запустить GeForce RTX 3080 Ti 20 ГБ в декабре, затем выход RTX 3080 Ti перенесли на январь, после чего появились слухи, что она вообще отменена, но впоследствии эта информация была опровергнута с новой датой выхода в апреле.