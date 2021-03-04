GeForce RTX 3080 Ti так же получит ограниченные возможности майнинга
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Известный инсайдер, который раскрыл спецификации NVIDIA Ampere за несколько месяцев до первоначального запуска, подтвердил, что следующая видеокарта в серии GeForce RTX 3000, под названием RTX 3080 Ti, также будет иметь ограничение при майнинге криптовалют. Согласно твиту, опубликованному @kopite7kimi, компания NVIDIA будет внедрять тот же ограничитель майнинга, который дебютировал с графической картой GeForce RTX 3060.
Эта информация никого не должна удивлять, потому что NVIDIA намекнула, что в будущих видеокартах GeForce RTX 3000 эта технология может быть встроена в прошивку. Кроме того, уже известно, что эта функция также будет задействована для видеокарты GeForce RTX 3070 Ti.
По слухам, карта NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti будет основана на графическом процессоре GA102 и получит 10240 ядер CUDA. Изначально видеокарта должна была получить 20 ГБ локальной памяти GDDR6X и 320-битный интерфейс, однако, компания Nvidia изменила спецификации. Теперь новинка получит только 12 ГБ памяти GDDR6X, но с более широкой 384 битной шиной.
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По информации ресурса Videocardz видеокарта GeForce RTX 3080 Ti не заменит RTX 3080, но основное внимание компании Nvidia в дальнейшем будет уделено именно варианту Ti. NVIDIA ожидает, что ограничение производительности майнинга станет важным фактором, который в конечном итоге оттолкнет майнеров от покупки этой модели.
Выпуск NVIDIA Geforce RTX 3080 Ti по-прежнему запланирован на апрель, но стоит отметить, что NVIDIA уже трижды меняла дату выхода. Первоначально планировалось запустить GeForce RTX 3080 Ti 20 ГБ в декабре, затем выход RTX 3080 Ti перенесли на январь, после чего появились слухи, что она вообще отменена, но впоследствии эта информация была опровергнута с новой датой выхода в апреле.
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