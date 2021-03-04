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Компания ASUS представила новейшую плату на чипсете B550 - ProArt B550-Creator, созданную для профессионалов и творческих людей, которым требуется сверхбыстрое подключение по USB и Thunderbolt, а также стабильная и надежная работа. B550-Creator - отличный выбор для тех, кто создает систему на базе процессоров серии Ryzen 3000 или Ryzen 5000. Плата имеет встроенную поддержку UEFI для процессоров обеих серий. B550 Creator - первая материнская плата на сокете AM4 со встроенным Thunderbolt 4! Кроме того, пользователям доступны два разъема LAN 2,5 Гбит/с, два слота M.2 с радиаторами. Материнская плата использует новейшую конструкцию ASUS M.2 Q-Latch для простой установки диска M.2 без использования инструментов. Кроме того, есть возможность подключения USB 3.0 на передней панели, а также внутренние разъемы для подключения устройств по интерфейсу USB 3.2 Gen 1.

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Материнская плата ASUS B550-Creator отличается простой и минималистичной эстетикой, тонко подчеркивая черную цветовую гамму золотыми акцентами. Несмотря на то, что дизайн платы отличается утонченным и минималистичным эстетическим видом, она обладает отличной подсистемой питания, с которой пользователь может чувствовать себя уверенно как при номинальных частотах процессора, так и в разгоне.

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Если пользователь обычно используете компьютер в течение длительного периода времени, будь то долгий процесс редактирования, пакетное преобразование, длительный процесс рендеринга сложных трехмерных сцен или компиляции, то плата B550-Creator поможет в этом. Благодаря объединенным силовым каскадам, выполненным по схеме 12 + 2 фаз и разъемам питания ProCool II, можно быть уверенным в надежной подаче питания на все компоненты системы, подключенные к плате B550-Creator. Зона VRM охлаждается двумя большими радиаторами с несколькими ребрами.

Такая конструкция обеспечивает рассеивание тепла как на силовых каскадах, так и на индукторах. Дизайн печатной платы Stack cool 3+ дополнительно способствует снижению температуры печатной платы, и, как всегда, ASUS предлагает обширные возможности управления VRM, которые позволяют настроить плату для достижения сбалансированной нагрузки и улучшения термических характеристик.

Материнская плата ASUS ProArt B550-Creator будет доступна для покупки в следующем месяце по рекомендованной стоимости 300 долларов США.