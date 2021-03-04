Обновление Windows 10 Sun Valley получит системные значки с интерфейсом Fluent UI
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С момента запуска Fluent Design было много обсуждений относительно будущего направления дизайна Microsoft, особенно для Windows 10. В обновлении "Sun Valley", долгожданные изменения для Fluent Design постепенно начнут распространяться в предварительных сборках и обновлениях приложений.
В последних предварительных сборках Microsoft включает новые системные значки для Windows 10. После обновления пользователи заметят обновленное приложение «Параметры» с более закругленными углами, которое является частью обновления Fluent Design. Текущие старые системные значки потеряют свой четкий вид и станут округлыми и выпуклыми, что соответствует нынешнему плану редмондского гиганта сделать дизайн более привлекательным.
Microsoft использует шрифт Segoe для значков Fluent, и эти изменения будут видны в меню «Пуск», приложении «Настройки» и на других страницах.
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Как показано на скриншоте выше, только приложения, использующие ресурсы Segoe MDL2, будут поддерживать более округлые, упрощенные и плавные значки.
Стоит отметить, что иконография не меняется кардинально между октябрьским обновлением 2020 года и обновлением Sun Valley, но радиус углов на иконках изменится. Компания Microsoft также работает над новыми рекомендациями по интервалу, цвету, радиусу закругленных углов и многому другому, чтобы улучшить согласованность пользовательского интерфейса в операционной системе.
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Также появилось сообщение, что Microsoft работает над небольшими улучшениями в приложении «Настройки», чтобы устранить разрыв между современной и устаревшей страницами панели управления. Однако сама панель управления никуда не денется, по крайней мере, в этом году.
Пока что закругленные углы, по-видимому, являются основным направлением обновления Sun Valley, но Microsoft также работает над новыми функциями и улучшениями качества.
Судя по ссылкам, обнаруженным в предварительных сборках, следует ожидать следующие улучшения:
- Плавающее меню «Пуск», список переходов, контекстное меню панели задач, Центр действий и многое другое;
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- Закругленные углы окон верхнего уровня;
- Новое сенсорное управление, жесты и многозадачность;
- Улучшения для предустановленных приложений;
- Обновленный Центр поддержки;
- Новый опыт переключения приложений;
- Новое дополнительное меню «Пуск»;
- Новые контекстные меню;
- Улучшения темного режима.
Во внутренних документах проект Sun Valley также упоминается как «Windows 10 ++», и мы, вероятно, узнаем подробности обновления в течение года. Особенно после того, как начнется мероприятие What’s next for Windows, где Microsoft, как ожидается, объявит о следующем поколении Windows и Windows 10X.
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