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В течение последних нескольких месяцев корпорация Microsoft работала над весенним обновлением Windows 10 2021 с исправлениями ошибок и улучшениями. Начиная с февраля, обновление разрабатывается более открыто, в том числе с учетом отзывов участников программы предварительной оценки Windows.

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В отличие от обновления за октябрь 2020 года, Windows 10 версии 21H1 является более скрытой в плане конкретных изменений системы. В прошлом месяце Microsoft опубликовала первую предварительную сборку версии 21H1, но только некоторым пользователям было разрешено ее загрузить.

Сегодня все меняется, поскольку компания одобрила широкое развертывание Windows 10 версии 21H1. Это позволит Microsoft протестировать процесс установки и развертывания обновления перед его выпуском для лиц, не являющихся участниками программы предварительной оценки.

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Microsoft похоже, использует искусственный интеллект и машинное обучение для анализа пользовательского опыта. Поскольку компания уже начала широкое внедрение для инсайдеров, будет собрано больше данных и будет проводиться более точное тестирование системы.

Судя по данным, Microsoft нацелится на те же конфигурации на первом этапе публичного развертывания, которое может начаться в мае или июне. В целом, этот шаг является осерьезным признаком публичного выпуска версии 21H1, приближая ее на один шаг к окончательному запуску. Однако на данный момент Microsoft подчеркивает, что весеннее обновление, тестируемое в настоящее время еще не совсем готово, поэтому не нужно использовать его в качестве основной ОС.

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Что касается изменений системы, то Microsoft уже подтвердила, что версия 21H1 не получит изменение функций, это означает, что Microsoft работает только над стабилизацией выпуска и устранением ошибок. Согласно журналу изменений, обновление внесет улучшения для Windows Hello и редактора групповой политики.

Более масштабные изменения системы и появление новых функций стоит ожидать только осенью этого года, и Microsoft уже подтвердила, что работает над следующим обновлением Windows с новыми функциями.